Berlin (ots) -- DUH belegt mit Kerzencheck 2026: Nur auf 70 von 517 Kerzen sind die Rohstoffe vollständig angegeben - ob Palmöl enthalten ist, bleibt bei 379 Kerzen offen- Biomärkte Denns und Alnatura am transparentesten, bei Nanu Nana keine einzige Rohstoffangabe, bei dm nur auf einer von 67 Kerzen- DUH fordert Kennzeichnungspflicht für Rohstoffe in Kerzen und EU-Regeln gegen Entwaldung auch für KerzenBei drei von vier Kerzen steht nicht auf der Verpackung, woraus sie bestehen. Das zeigt der Kerzencheck 2026 der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Auf 389 der 517 untersuchten Kerzen aus 46 Filialen von zwölf Handelsketten fand sich keinerlei Angabe zu den verwendeten Rohstoffen und deren Zusammensetzung. Ob fossiles Paraffin, palmölbasierte Wachse oder andere Öle pflanzlichen oder tierischen Ursprungs enthalten sind, bleibt für Verbraucherinnen und Verbraucher unklar - ebenso wie die damit verbundenen Klima-, Wald- und Menschenrechtsrisiken.Insbesondere in Bezug auf Palmöl besteht für Verbraucherinnen und Verbraucher Verwirrung: Bei 379 Kerzen ist nicht erkennbar, ob überhaupt Palmöl enthalten ist. Nur 38 Kerzen trugen ein Siegel für Palmöl (RSPO), fast alle davon in der Variante 'Mixed', die nicht garantiert, dass wirklich zertifiziertes Palmöl in der Kerze steckt. Noch dazu versteckt sich Palmöl häufig hinter der Angabe "Stearin". Am transparentesten waren die Biomärkte Denns und Alnatura. Bei Nanu Nana fand die DUH auf keiner Kerze Rohstoffangaben, bei dm fehlten sie auf 66 von 67 Kerzen, bei Action und Edeka auf mehr als 90 Prozent. Insgesamt zeigt sich ein ähnliches Bild wie 2025, als 78 Prozent der getesteten Kerzen ohne Angaben waren.Die DUH fordert eine Pflicht in Deutschland und der EU zur Angabe der eingesetzten Rohstoffe auf Kerzen und anderen Non-Food-Produkten wie Kosmetik oder Waschmitteln und die Aufnahme von Kerzen mit Palmöl in die EU-Entwaldungsverordnung.Sascha Müller-Kraenner, DUH-Bundesgeschäftsführer: "In der dunklen Jahreszeit eine Kerze anzuzünden, sollte Gemütlichkeit verbreiten anstatt Unsicherheit darüber, was da gerade verbrennt. Doch bei den meisten Kerzen verraten Handel und Hersteller genau das nicht. Sogar bei den Eigenmarken, bei denen die Händler selbst entscheiden, was auf der Packung steht, tappen die Verbraucherinnen und Verbraucher im Dunkeln. Die Bundesregierung muss deshalb eine Kennzeichnungspflicht für die Rohstoffe in Alltagsprodukten wie Kerzen einführen und sich in der EU dafür starkmachen. Damit Palmöl aus Regenwaldzerstörung nicht über importierte Kerzen in unsere Wohnzimmer gelangt, muss sich die Bundesregierung außerdem dafür einsetzen, auf EU-Ebene die Regeln gegen Entwaldung auf Kerzen auszuweiten."Hintergrund:Die Regeln der EU gegen Entwaldung erfassen zwar Palmöl und daraus gewonnenes Stearin, nicht aber fertige Kerzen. Für Kerzen, die fertig aus Ländern außerhalb der EU eingeführt werden, muss deshalb niemand nachweisen, dass für das enthaltene Palmöl kein Wald zerstört wurde. Diese Lücke hat die EU bei der Überarbeitung der Produktliste im September 2026 nicht geschlossen: Aufgenommen wurde etwa Seife, Kerzen aber nicht.Die DUH hat vom 15. bis 20. Oktober 2026 Stabkerzen, Advents- und Stumpenkerzen sowie Teelichter bei dm, Rossmann, Nanu Nana, Action, Edeka, Rewe, Lidl, Aldi, Ikea, Obi, Denns und Alnatura untersucht und die Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher in vier Stufen bewertet.Link:Zum Kerzencheck 2026: https://l.duh.de/p261126Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deSven Bergau, Senior Expert für Entwaldungsfreie Lieferketten0160 4328148, bergau@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6398103