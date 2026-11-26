Hamburg (ots) -- 83 Prozent sorgen sich zumindest in gewissem Maße vor Betrugsversuchen- Fast jeder Vierte war bereits Opfer eines Fake-Shops oder Online-Betrugs- 43 Prozent nutzen KI-Chatbots bereits regelmäßig oder gelegentlich zur Vorbereitung von Kaufentscheidungen- 41 Prozent haben bei früheren Aktionen bereits mehr ausgegeben als geplantBlack Friday und Cyber Monday bleiben für die Verbraucher in Deutschland wichtige Einkaufstage. Doch neben der Jagd nach Rabatten rückt ein anderes Thema immer stärker in den Mittelpunkt: die Angst vor Betrug. 83 Prozent der Verbraucher machen sich zumindest in einem gewissen Maße Sorgen vor Betrugsversuchen wie Fake-Shops. Nur 17 Prozent sind völlig unbesorgt. Gleichzeitig gibt fast jeder Vierte an, bereits selbst Opfer eines Fake-Shops oder Online-Betrugs geworden zu sein. Das zeigt eine aktuelle Befragung von CRIF von 1.006 Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland.Sechs von zehn Verbrauchern planen Black-Friday-EinkäufeTrotz wirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt die Kaufbereitschaft hoch: 61 Prozent der Befragten planen, im Rahmen von Black Friday oder Cyber Monday einzukaufen. 16 Prozent wollen darauf verzichten, weitere 23 Prozent haben sich noch nicht entschieden. Zwischen Männern und Frauen gibt es bei der grundsätzlichen Kaufabsicht kaum Unterschiede: 61 Prozent der Männer und 60 Prozent der Frauen planen entsprechende Einkäufe.Deutlichere Unterschiede zeigen sich beim Alter. Besonders kaufbereit sind die 30- bis 39-Jährigen: 70 Prozent dieser Altersgruppe wollen Black-Friday- oder Cyber-Monday-Angebote nutzen. Bei den unter 30-Jährigen liegt der Anteil bei 64 Prozent, bei den 40- bis 49-Jährigen bei 63 Prozent und bei den 50- bis 59-Jährigen bei 60 Prozent. Unter den über 60-Jährigen planen noch 46 Prozent entsprechende Einkäufe.Auch bei den geplanten Ausgaben zeigen sich Unterschiede zwischen den Generationen. Insgesamt wollen 18 Prozent mehr ausgeben als im Vorjahr. Bei den unter 30-Jährigen liegt dieser Anteil mit 33 Prozent fast doppelt so hoch. Bei den 30- bis 39-Jährigen wollen 23 Prozent ihre Ausgaben steigern, unter den über 60-Jährigen sind es dagegen nur neun Prozent.Männer setzen stärker auf Elektronik, Frauen auf ModeWas am Black Friday im Warenkorb landet, unterscheidet sich deutlich zwischen Männern und Frauen. Elektronik ist mit 56 Prozent insgesamt die beliebteste Produktkategorie. Bei Männern wollen sogar 70 Prozent entsprechende Produkte kaufen, bei Frauen sind es 40 Prozent. Bei Mode dreht sich das Bild um: 43 Prozent der Frauen planen den Kauf von Modeartikeln, gegenüber 29 Prozent der Männer. Haushaltsgeräte stehen bei rund 30 Prozent auf der Einkaufsliste, hier zeigen sich kaum geschlechtsspezifische Unterschiede. Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich.Ein großer Teil der Einkäufe wird dabei geplant: 43 Prozent kaufen überwiegend Produkte, die sie bereits vorher eingeplant hatten. 48 Prozent kombinieren geplante Einkäufe mit der Inspiration durch aktuelle Angebote. Nur neun Prozent geben an, überwiegend spontan einzukaufen.Vier von zehn haben bereits mehr ausgegeben als geplantTrotz aller Planung verleiten die Rabattaktionen offenbar zu zusätzlichen Ausgaben. 41 Prozent der Verbraucher haben an einem Black Friday bereits mehr ausgegeben als ursprünglich vorgesehen, wobei sich keinerlei Unterschiede zwischen den Geschlechtern feststellen lassen. Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt bei jüngeren Verbrauchern. 55 Prozent der 30- bis 39-Jährigen haben bei früheren Black-Friday-Aktionen bereits mehr ausgegeben als geplant. Bei den unter 30-Jährigen sind es 51 Prozent. Unter den über 60-Jährigen haben diese Erfahrung dagegen 23 Prozent gemacht.Entsprechend groß ist die Sorge vor den finanziellen Auswirkungen der Rabattaktionen. 77 Prozent machen sich zumindest in einem gewissen Maße Sorgen, dass Black Friday Verbraucher dazu verleitet, mehr Geld auszugeben als ursprünglich geplant. Frauen zeigen sich dabei kritischer: 32 Prozent der Frauen machen sich starke Sorgen, bei den Männern sind es 23 Prozent.Nur 17 Prozent sorgen sich überhaupt nicht vor BetrugNoch stärker als die Sorge vor überhöhten Ausgaben ist das Misstrauen gegenüber möglichen Betrugsversuchen. 83 Prozent der Verbraucher machen sich während der Black-Friday-Aktionen zumindest in einem gewissen Maße Sorgen vor Fraud, etwa durch Fake-Shops. Nur 17 Prozent geben an, überhaupt keine Sorgen zu haben. Frauen zeigen sich bei diesem Thema vorsichtiger als Männer. 43 Prozent der Frauen äußern sehr große oder eher große Sorgen vor Betrugsversuchen, bei den Männern sind es 36 Prozent.Auch beim Alter zeigen sich Unterschiede. Bei den 50- bis 59-Jährigen sowie den über 60-Jährigen äußern jeweils rund 43 Prozent sehr große oder eher große Sorgen vor Betrugsversuchen. Bei den jüngeren Altersgruppen bewegen sich die entsprechenden Werte zwischen 36 und 39 Prozent.Fast jeder Vierte war bereits selbst von Online-Betrug betroffenDass diese Sorgen keineswegs abstrakt sind, zeigt der Blick auf die persönlichen Erfahrungen der Verbraucher. 24 Prozent und damit fast jeder vierte Befragte geben an, bereits selbst Opfer eines Fake-Shops oder Online-Betrugs geworden zu sein.Besonders betroffen sind die 30- bis 39-Jährigen: 28 Prozent und damit mehr als jeder Vierte in dieser Altersgruppe berichten von eigenen Erfahrungen mit Fake-Shops oder Online-Betrug. Unter den 50- bis 59-Jährigen sind es 25 Prozent, bei den 40- bis 49-Jährigen und den über 60-Jährigen jeweils rund 23 Prozent."Dass sich ein Großteil der Verbraucher beim Online-Shopping vor Betrug sorgt und fast jeder Vierte bereits selbst Opfer eines Fake-Shops oder Online-Betrugs geworden ist, zeigt, wie präsent Fraud inzwischen im Alltag der Menschen ist. Gerade während der Black Week treffen ein hohes Transaktionsvolumen, Zeitdruck und die Suche nach attraktiven Angeboten aufeinander. Umso wichtiger ist es, Betrugsversuche frühzeitig zu erkennen und Verbraucher wirksam zu schützen, ohne den digitalen Einkauf unnötig kompliziert zu machen", erklärt CRIF Geschäftsführer Dr. Frank Schlein.KI spielt bei Kaufentscheidungen bereits eine RolleGleichzeitig verändert Künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie Verbraucher ihre Einkäufe vorbereiten. 43 Prozent haben KI-Chatbots wie ChatGPT, Copilot oder Gemini bereits regelmäßig oder gelegentlich genutzt, um Kaufentscheidungen vorzubereiten. Neun Prozent nutzen sie regelmäßig, 34 Prozent gelegentlich. Weitere 20 Prozent haben KI dafür bislang zwar nicht eingesetzt, können sich dies aber grundsätzlich vorstellen.Besonders offen sind jüngere Altersgruppen. Bei den 15- bis 29-Jährigen haben 52 Prozent entsprechende KI-Anwendungen bereits regelmäßig oder gelegentlich für die Vorbereitung von Kaufentscheidungen eingesetzt. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es sogar 56 Prozent. Unter den über 60-Jährigen liegt der Anteil dagegen bei 21 Prozent.Deutlich zurückhaltender reagieren Verbraucher, wenn die KI nicht nur beraten, sondern selbstständig handeln soll. 20 Prozent würden einer KI definitiv oder wahrscheinlich erlauben, selbstständig nach den besten Black-Friday-Angeboten zu suchen und Käufe für sie durchzuführen. 18 Prozent sind unentschieden, während 62 Prozent dies wahrscheinlich nicht oder auf keinen Fall zulassen würden.Große Zustimmung zu Schutzmaßnahmen bei FinanzierungenAuch beim Thema Finanzierung wünschen sich viele Verbraucher mehr Sicherheit. Insgesamt 59 Prozent halten strengere Vorgaben zur Kreditwürdigkeitsprüfung und Verbraucherinformation bei Finanzierungen oder Buy-Now-Pay-Later für wichtig. Besonders deutlich fällt die Zustimmung bei 32 Prozent aus, die solche Schutzmaßnahmen als sehr wichtig einstufen. "Der Einkauf wird digitaler, schneller und durch KI zunehmend automatisiert. Gleichzeitig erwarten Verbraucher zu Recht, dass ihre Sicherheit dabei nicht auf der Strecke bleibt. Entscheidend ist, Sicherheit und eine möglichst einfache Customer Journey miteinander zu verbinden. Denn langfristig wird Vertrauen zu einem zentralen Erfolgsfaktor im digitalen Handel", so Dr. Schlein.Zur StudieDie Daten dieser Untersuchung basieren auf einer Online-Befragung der Norstat Deutschland GmbH im Auftrag von CRIF. Insgesamt wurden am 23.11.2026 1.006 Personen in Deutschland befragt.Pressekontakt:Pressekontakt:Oliver Ollrogge, CRIF GmbH, Bereich Marketing/PRE-Mail: o.ollrogge@crif.com, Tel.: 040 / 89 803 582Original-Content von: CRIF GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22285/6398101