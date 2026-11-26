FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DEUTLICH IM PLUS - Der Dax dürfte am Donnerstag eine späte Erholung an den US-Börsen mit deutlichen Gewinnen aufgreifen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex vom Broker IG zwei Prozent höher auf 25.200 Punkte taxiert. Er würde damit wieder über die runde Marke von 25.000 Punkten zurückkehren, bei der auch seine 200-Tage-Indikatorlinie verläuft. Am Vortag war er noch auf ein Tief seit Juli abgesackt. In New York setzte am Vortag kurz nach dem europäischen Handelsschluss eine deutliche Erholung ein. Der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sprach am Morgen gar von einer "beeindruckenden Trendwende". Der Nasdaq 100 konnte sich knapp über dem Tief des Kurseinbruchs vom vergangenen Freitag fangen und seine anfangs nochmals heftigen Verluste fast noch ausgleichen. Seine Korrektur vom Rekordhoch im Oktober hatte er auf bis zu 20 Prozent ausgeweitet.

USA: - NASDAQ ZUM HANDELSENDE NUR NOCH LEICHT IM MINUS - Der technologielastige Nasdaq-100-Index hat sich am Mittwoch nach zunächst weiteren deutlichen Verlusten gefangen. Dass er trotz eines Absackens unter 25.000 Punkte kurz nach dem Börsenstart nicht auch noch unter das Tief vom Freitag fiel, erleichterte. Im weiteren Handelsverlauf setzte daraufhin eine allgemeine Erholung ein. Vor dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag und dem verkürzten Handelstag am Freitag gab der Nasdaq 100 letztlich nur um 0,64 Prozent auf 26.046,90 Punkte nach. Im frühen Geschäft war es zeitweise um knapp 5 Prozent abwärts gegangen und damit fast auf das April-Tief am Freitag bei 24.910 Punkten. Dem Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gelang nach einem Tagesverlust von etwas mehr als 2 Prozent der Dreh ins Plus. Er schloss 0,33 Prozent höher bei 50.182,95 Punkten. Der breite S&P 500 verringerte sein Minus zugleich auf 0,25 Prozent und damit auf 7.182,78 Zähler

ASIEN: - NIKKEI 225, KOSPI UND HANG SENG IM PLUS; CSI 300 IM MINUS - In Asien hat der Großteil der Aktienmärkte am Donnerstag zugelegt. Sie profitierten davon, dass die US-Technologieaktien am Mittwoch ihre Verluste im Handelsverlauf deutlich reduziert haben. So zogen die Indizes in Japan, Hongkong, Südkorea und Taiwan an. Leichte Verluste gab es dagegen an den chinesischen Festlandsmärkten.



DAX 24702,13 -1,26%

XDAX 25129,51 -0,16%

EuroSTOXX 50 5894,46 -1,82%

Stoxx50 5196,22 -1,19%



DJIA 50182,95 0,33%

S&P 500 7182,78 -0,25%

NASDAQ 100 26046,90 -0,64%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 123,11 -0,27% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,0965 -0,10%

USD/Yen 159,12 -0,07%

Euro/Yen 174,47 -0,17%

°



BITCOIN:





Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 60.326 -0,09%



ROHÖL:





Brent 95,15 +0,54 USD WTI 84,21 +0,53 USD °



/zb

