Der Softwarebranche droht die nächste Belastungsprobe. Neben der wachsenden KI-Konkurrenz und hohen Zinsen könnte eine gewaltige Refinanzierungswelle die Krise verschärfen. Ein prominenter Ökonom warnt vor den Folgen. Doppelter Tiefschlag für die Softwarebranche! Die Krise bei Softwareaktien könnte sich weiter zuspitzen. Davor warnt Torsten Slok, Chefökonom des US-Vermögensverwalters Apollo Global Management. Während künstliche Intelligenz etablierte Geschäftsmodelle infrage ...

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