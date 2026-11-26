Im DAX hat die Magnetwirkung der psychologisch wichtigen Marke von 25 000 Punkten wieder einmal funktioniert. Die Wall Street hat gestern im späten Handel doch noch die Gegenrichtung eingeschlagen, und zahlreiche Technologiewerte konnten sogar im Plus schließen. Überraschend starke US-BIP-Daten und der PCE-Preisdeflator haben im Handelsverlauf ihren Schrecken verloren.

Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember ist an den Finanzmärkten inzwischen weitgehend eingepreist. Entscheidend dürfte vielmehr der geldpolitische Ausblick auf das kommende Jahr werden. Verschiedene Basiseffekte könnten 2027 die Inflationsdynamik abschwächen und damit der US-Notenbank den Druck nehmen, die geldpolitischen Zügel weiter anzuziehen. Die Anleger beginnen deshalb, über die mögliche Zinserhöhung im Dezember hinwegzuschauen.

Auch die erneut aufgeflammte Strafzolldebatte hat etwas an Brisanz verloren. Der entsprechende Entwurf muss zunächst den US-Senat passieren, wobei mit einer Anhörung nicht vor dem 25. Januar 2027 gerechnet wird. Damit verliert auch dieses Schreckgespenst zumindest für die verbleibenden Handelswochen des Jahres an Wirkung. Für Unmut sorgen lediglich die wieder gestiegenen Rohölpreise infolge der Berichte über Huthi-Angriffe in Saudi-Arabien. Allerdings liegen die zwischenzeitlich erreichten Preisspitzen bereits wieder ein gutes Stück über dem aktuellen Preisniveau. Solange eine weitere Eskalation ausbleibt, dürfte sich der zusätzliche Belastungsfaktor für die Aktienmärkte in Grenzen halten.

Der heutige Handelstag könnte trotz der zu erwartenden geringen Umsätze durchaus interessant werden. Der Thanksgiving-Feiertag in den USA eröffnet Europas Börsen die seltene Gelegenheit, ohne den permanenten Einfluss der Wall Street ihre eigenen fairen Bewertungsniveaus auszuloten. Da auch der heutige Konjunkturkalender vergleichsweise dünn besetzt ist, sind von dieser Seite kaum Störfeuer zu erwarten. Der DAX könnte die Gunst der Stunde nutzen und seine Erholungsbewegung in Richtung 25 500 Punkte fortsetzen.

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