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Die Aktienmärkte haben gestern erneut nachgegeben. Der DAX verlor 1,3 % auf 24.702 Punkte, der EuroStoxx 50 sank um 1,8 % auf 5.894 Punkte. An der Wall Street büßte der S&P 500 dagegen nur 0,3 % auf 7.183 Punkte ein. Der Nasdaq 100 notierte zunächst tief im Minus, reduzierte dann aber im weiteren Handelsverlauf seinen zwischenzeitlichen Verlust von 4,7 % auf nur noch 0,6 %. Stützend wirkte sich wohl aus, dass das Ausverkaufstief vom letzten Freitag nicht ganz erreicht wurde, so dass sich Short-Seller vor Thanksgiving lieber wieder eindeckten. Positiv: Rund drei Viertel der im S&P 500 enthaltenen Aktien verzeichneten Kursgewinne.Neben den anhaltenden Zweifeln an der Rentabilität der KI-Investitionen belasteten neue amerikanische Zollpläne. Die US-Regierung schlägt Handelsmaßnahmen gegen 14 Wirtschaftsräume vor. Für Importe aus der EU ist ein unter Berücksichtigung bestehender Zölle berechneter Zollsatz von 15,0 % vorgesehen.Auch die amerikanischen Konjunkturdaten sprechen für eine weitere Fed-Zinserhöhung im Dezember. Die PCE-Inflationsrate stieg im Oktober auf 3,8 %. Das annualisierte Wirtschaftswachstum im dritten Quartal wurde auf 4,3 % nach oben revidiert. Dennoch gab die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf rund 4,85 % nach.In den USA verlor Nvidia 3,9 %. Die Ratingagentur S&P droht dem Chipkonzern wegen Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung mit einer Herabstufung seiner Kreditwürdigkeit.Aus Asien kommen heute Morgen deutlich freundlichere Vorgaben. Der südkoreanische Kospi gewinnt zeitweise 2,0 %, nachdem er gestern mehr als 6,0 % eingebüßt hatte. Die südkoreanische Notenbank erhöhte unterdessen erwartungsgemäß ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,25 %.Für den DAX zeichnet sich ein deutlich freundlicherer Handelsstart ab. Die späte Erholung an der Wall Street und die Kursgewinne in Asien eröffnen Chancen auf eine Rückeroberung der Marke von 25.000 Punkten. Lang & Schwarz taxierte gegen 8.30 Uhr den DAX auf 25.180 Punkte. Die amerikanischen Aktien- und Anleihemärkte bleiben heute wegen Thanksgiving geschlossen. Das dürfte den Verkaufsdruck aus den USA zunächst begrenzen. Allerdings erhöht das geringere Handelsvolumen die Anfälligkeit für größere Kursschwankungen.Weitere aktuelle Einschätzungen finden Sie in derOliver Kantimm, Bernecker-Redaktion