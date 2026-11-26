EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Konferenz

Stabilus SE: Einladung zu einer Webkonferenz zu GJ2026-Ergebnissen am 7. Dezember 2026



26.11.2026 / 08:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS Stabilus SE: Einladung zu einer Webkonferenz zu GJ2026-Ergebnissen am 7. Dezember 2026 Koblenz, 26. November 2026 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8) lädt Investoren und Analysten anlässlich der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 am 7. Dezember 2026 um 10:30 Uhr MEZ zu einer Webkonferenz ein. In der Webkonferenz wird der Vorstand der Stabilus SE anhand einer Präsentation die Entwicklung im Geschäftsjahr 2026 (endete am 30.09.2026) vorstellen. Der Geschäftsbericht 2026 und die begleitende Präsentation werden am 7. Dezember 2026 ab 7:00 Uhr auf der Webseite der Stabilus SE unter ir.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen verfügbar sein. Eine begleitende Corporate News wird am 7. Dezember 2026 um 7:00 Uhr veröffentlicht. Informationen zur Webkonferenz: Datum: Montag, 7. Dezember 2026 Zeit: 10:30 Uhr MEZ Teilnehmer der Stabilus SE: Dr. Michael Büchsner (CEO) Dauer: ca. 60 Minuten (inkl. Q&A) Webcast: Registrierung: https://www.webcast-eqs.com/registration/stabilus-202612

Livestream: https://www.webcast-eqs.com/login/stabilus-202612 Telefoneinwahldaten für aktive Teilnahme: Registrierung: https://webcast.meetyoo.de/register/jiT3jiap8Fd6 Um die Konferenz im Webbrowser verfolgen zu können, registrieren Sie sich bitte unter dem Webcast-Registrierungs-Link . Den Livestream der Konferenz finden Sie unter dem Livestream-Link . Um aktiv an der Konferenz teilzunehmen und Fragen per Telefon zu stellen, melden Sie sich bitte unter dem Telefoneinwahl-Link an. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit den individuellen Einwahldaten. Die Konferenzsprache ist Englisch. Weitere Informationen erhalten Sie auf der IR-Webseite der Gesellschaft unter ir.stabilus.com/de . Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2026 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 1,2 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de .



26.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News