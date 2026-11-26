Mannheim (ots) -Seit Mitte 2026 müssen Gemeindegebiete mit mehr als 100.000 Einwohnern einen kommunalen Wärmeplan vorlegen. Betreiber von Wärmenetzen folgen bis Jahresende mit einem Wärmenetzausbau- und Dekarbonisierungsfahrplan. Mannheim setzt bereits ein konkretes Projekt um: Die MVV Energie AG, kurz MVV, baut auf dem Gelände der Großkraftwerk Mannheim AG, kurz GKM, eine zweite Flusswärmepumpe. Mit einer thermischen Leistung von bis zu 165 Megawatt soll sie nach aktuellem Planungsstand einer der größten Anlagen ihrer Art weltweit werden. Sie kann künftig bis zu 40.000 Haushalte in der Region Rhein-Neckar mit klimafreundlicher Fernwärme versorgen. Die STRABAG Umwelttechnik GmbH errichtet die Anlage im Auftrag der MVV. Die Fachbauleitung Bautechnik übernimmt das auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE. Die Bauarbeiten für die neue Flusswärmepumpe laufen seit Mitte 2026.Dass Großwärmepumpen einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Fernwärme leisten können, zeigt der Blick nach Skandinavien. So stammen in Norwegen rund 13 Prozent der gesamten Fernwärme aus Großwärmepumpen, in Schweden sind es rund acht Prozent. In Deutschland liefern Großwärmepumpen nach wie vor lediglich einen Bruchteil der Fernwärme. Dabei steckt hier enormes Potential: Laut einer Studie von Agora Energiewende und dem Frauenhofer IEG können Großwärmepumpen bis 2045 mehr als 70 Prozent der deutschen Fernwärme bereitstellen und dort Erdgas weitgehend ersetzen.Aus 20 werden 165 MegawattWie das in der Praxis funktioniert, weiß Mannheim schon seit 2023. Hier heizt die erste Flusswärmepumpe am GKM-Gelände mit 20 Megawatt rund 3.500 Haushalte und spart jährlich rund 10.000 Tonnen CO2 ein. Die neue Anlage wird künftig rund 40.000 Haushalte mit klimafreundlicher Wärme versorgen."Fernwärme deckt heute schon rund 60 Prozent des Wärmebedarfs von Mannheim. Mit der zweiten Flusswärmepumpe geht MVV diesen Weg weiter und zeigt, dass sich klimafreundliche Fernwärme in großem Maßstab technisch und wirtschaftlich umsetzen lässt", sagt Rolf Scheinost, Leiter Engineering beim GKM.Mit einer thermischen Leistung von bis zu 165 Megawatt hebt sie die Nutzung von Flusswärmepumpenanlagen auf eine neue Größenordnung. Zwei Einzelmodule mit jeweils 82,5 Megawatt Leistung versorgen das Fernwärmenetz künftig mit nachhaltiger Wärme. Zum Vergleich: Die bisher größte Großwärmepumpe weltweit liegt im dänischen Esbjerg und verfügt über eine Leistung von 70 Megawatt. Die Mannheimer Anlage würde damit mehr als doppelt so viel Wärme bereitstellen.Rheinwasser wird zur Fernwärme"Eine Flusswärmepumpe dieser Größe umzusetzen, ist nicht nur innovativ, sondern auch technisch und baulich sehr anspruchsvoll. Die Erfahrungen aus Mannheim können wichtige Erkenntnisse für vergleichbare Projekte liefern", sagt Erik Blesch, Projektleiter bei Drees & Sommer. Das Unternehmen koordiniert im Auftrag von MVV/GKM in der Funktion Fachbauleitung Bautechnik die bautechnischen Gewerke und prüft Qualität, Termine und Ausführung. Jeder Anschluss an die bestehende Infrastruktur braucht eine Abstimmung mit dem Kraftwerksbetrieb, denn die Anlage wächst mitten in der bestehenden GKM-Infrastruktur. Das Projektteam muss technische Schnittstellen deshalb mit dem laufenden Kraftwerksbetrieb abstimmen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Anbindung der Wärmepumpe an ihre Wärmequelle: den Rhein.Das Flusswasser des Rheins in Mannheim wird im Sommer bis zu 25 °C warm, im Winter sind es nur etwa 5 °C. Die Wärmepumpe nutzt diese Umweltwärme. Über Wärmetauscher werden dem Fluss mehrere hundert Liter Wasser pro Sekunde entnommen und thermische Energie entzogen. Mithilfe von Strom wird diese anschließend auf das für das Fernwärmenetz erforderliche Temperaturniveau angehoben. Zum Einsatz kommt dabei das natürliche Kältemittel Isobutan, mit dem die Wärme auf bis zu 130 °C gebracht und anschließend in das bestehende Fernwärmenetz eingespeist werden kann. Das Rheinwasser wird nach der Wärmeentnahme nahezu unverändert wieder in den Fluss zurückgeführt.Gegenüber einer Luftwärmepumpe hat die Anlage einen klaren Vorteil. An frostigen Wintertagen liegt die Außenluft oft unter null Grad, der Rhein hingegen ist auch im Winter rund 5 Grad warm. Den für den Betrieb benötigten Strom bezieht die Anlage aus dem Hochspannungsnetz der MVV-Netze. Schon heute stammt mehr als die Hälfte des deutschen Stroms aus Wind, Sonne und anderen erneuerbaren Quellen.Von der Baustelle zur WärmequelleDie Bauarbeiten für die neue Flusswärmepumpe haben Mitte 2026 begonnen. Nach aktuellem Planungsstand soll die Flusswärmepumpe bis 2029 in Betrieb gehen. Die MVV investiert bis zu 200 Millionen Euro in das Vorhaben. Bundeswirtschaftsministerium und Europäische Union steuern Fördermittel von rund 59 Millionen Euro bei.Pressekontakt:presse@dreso.comOriginal-Content von: Drees & Sommer SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134210/6398171