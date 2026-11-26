EQS-News: AUTOCRYPT
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SEOUL, Südkorea, 26. November 2026 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen für physische KI, gab seine Teilnahme an der Consumer Electronics Show (CES) 2027 bekannt, die vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas stattfindet. Dort wird das Unternehmen umfassende Sicherheitslösungen für das Ökosystem der physischen KI vorstellen und dabei auf bewährte Cybersicherheitstechnologien aus der Automobilindustrie zurückgreifen, um neuen Sicherheitsanforderungen in den Bereichen Robotik, Verteidigung, Industriemaschinen sowie Biotechnologie und Gesundheit gerecht zu werden.
Aufbauend auf seinem etablierten Portfolio für Cybersicherheit im Mobilitätsbereich wird AUTOCRYPT seine horizontale Expansion in Branchen, in denen physische KI zum Einsatz kommt, sowie seine vertikale Expansion in den Bereich der Plattformen für softwaredefinierte Fahrzeuge (SDV) in den Mittelpunkt stellen.
"Da Fahrzeuge, Robotersysteme, Ladeinfrastrukturen sowie andere intelligente Systeme zunehmend an die digitalen Netzwerke angebunden werden, die unseren Alltag unterstützen, müssen unbedingt Schutzmechanismen in ihre Infrastruktur integriert und über den gesamten Lebenszyklus hinweg verankert werden", sagte Duksoo Kim, Geschäftsführer von AUTOCRYPT. "Mit bewährten Technologien in den Bereichen Verschlüsselung, Authentifizierung sowie Bedrohungserkennung setzen wir uns weiterhin dafür ein, die Cybersicherheit in der Automobilindustrie voranzutreiben und zugleich unseren zuverlässigen Schutz auf neu entstehende Systeme der physischen KI auszuweiten."
AUTOCRYPT stellt zum vierten Mal in Folge auf der CES aus und präsentiert sein wachsendes Portfolio an Sicherheitslösungen für den Mobilitätsbereich sowie das gesamte Ökosystem der physischen KI. Besucher sind eingeladen, am Stand Nr. 5469 von AUTOCRYPT in der West Hall des Las Vegas Convention Center Vorführungen zu erleben sowie ausführliche Gespräche mit dem Expertenteam des Unternehmens zu führen. Gespräche sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.
Weitere Informationen finden Sie auf autocrypt.io/ces-2027.
Informationen zu AUTOCRYPT
AUTOCRYPT ist ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen für physische KI zum Schutz autonomer und vernetzter Fahrzeuge, von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge sowie von Systemen in den Bereichen Robotik, Verteidigung, Biotechnologie und Gesundheitswesen. Auf Grundlage seines Fachwissens in der Entwicklung von Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie sowie in den Bereichen Penetrationstests, Sicherheitsvalidierung und Beratung bietet AUTOCRYPT durchgängige Cybersicherheit über den gesamten Systemlebenszyklus hinweg. Als einziger benannter Technischer Dienst (TS) für Cybersicherheit in der Automobilindustrie im asiatisch-pazifischen Raum unterstützt das Unternehmen OEMs sowie Zulieferer von der Entwicklung bis zur Phase nach der Produktion und hilft ihnen zugleich, internationale Normen einzuhalten. AUTOCRYPT weitet seine zuverlässigen Sicherheitslösungen auf Fahrzeuge, Kommunikationssysteme sowie vernetzte Dienste aus, um die Zukunft der Sicherheit physischer KI mitzugestalten.
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26.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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