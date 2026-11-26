EQS-News: BrightCharger Oy; Oy Flinkenberg Ab / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag

BrightCharger und Flinkenberg vereinbaren Vertriebspartnerschaft - mehr Sicherheit beim Laden im Alltag



26.11.2026 / 09:05 CET/CEST

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HELSINKI, 26. November 2026 /PRNewswire/ -- BrightCharger Oy und Oy Flinkenberg Ab unterzeichneten am 13. November 2026 eine Vereinbarung zum Vertrieb des BrightZero Smart Plug in Finnland. Die automatische Stromabschaltung nach Ladeende bietet Nutzern von E-Bikes, Akkuwerkzeugen und anderen wiederaufladbaren Geräten mehr Sicherheit und Komfort. Ein voller Akku trennt das Ladegerät nicht vom Stromnetz. BrightZero Smart Plug wird zwischen Steckdose und Ladegerät angeschlossen, erkennt das Ladeende und schaltet die Stromversorgung automatisch ab - ohne App oder Netzwerkverbindung. Er eignet sich für kompatible Ladekonfigurationen vieler Lithium-Ionen-Geräte, darunter E-Bikes, Werkzeuge, Laptops, Lautsprecher und Smartphones. Sechs zusätzliche Stunden jede Nacht Zwei Stunden laden, danach sechs Stunden angeschlossen bleiben: Bei vier Geräten ergibt das jede Nacht insgesamt einen ganzen Tag Anschlusszeit nach Ladeende. Mehr Sicherheit beim Laden. Die Stromabschaltung verkürzt die unnötige Zeit, in der Ladegerät und angeschlossenes Gerät nach Ladeende unter Spannung stehen.

Die Stromabschaltung verkürzt die unnötige Zeit, in der Ladegerät und angeschlossenes Gerät nach Ladeende unter Spannung stehen. Weniger Aufwand im Alltag. Das Beenden des Ladevorgangs bleibt nicht mehr dem Gedächtnis des Nutzers überlassen.

Das Beenden des Ladevorgangs bleibt nicht mehr dem Gedächtnis des Nutzers überlassen. Längere Lebensdauer und Vorteile für den Geldbeutel. Das Beenden unnötiger Nachladevorgänge unterstützt die Akkulebensdauer. Hält ein Gerät für 600 Euro vier statt drei Jahre, sinken seine rechnerischen jährlichen Kosten um 50 Euro.*

Das Beenden unnötiger Nachladevorgänge unterstützt die Akkulebensdauer. Hält ein Gerät für 600 Euro vier statt drei Jahre, sinken seine rechnerischen jährlichen Kosten um 50 Euro.* Weniger Verschwendung. Der Stromverbrauch nach Ladeende sinkt. Langlebigere Geräte können den Bedarf an neuen Produkten und Rohstoffen sowie die Menge an Elektroschrott reduzieren. "Das Beenden des Ladevorgangs sollte nicht davon abhängen, ob der Nutzer daran denkt. Wir möchten den Alltag sicherer und sorgenfreier machen und dazu beitragen, bereits gekaufte Geräte länger zu nutzen. Flinkenberg ist ein hervorragender Partner, um diese Vorteile Kunden in Finnland zugänglich zu machen", sagt Jani Rytkönen, Geschäftsführer und Mitgründer von BrightCharger Oy. Kleine Veränderung mit großer Gesamtwirkung Würden bei jedem zehnten der weltweit über 4,5 Milliarden Smartphones nach Ladeende sechs Stunden täglich 0,1 Watt Verbrauch vermieden, ließen sich jährlich fast 100 Millionen Kilowattstunden einsparen - entsprechend dem Jahresstromverbrauch von rund 5.000 elektrisch beheizten Haushalten.** Smart Plug ist erst der Anfang Die Vereinbarung verbindet BrightChargers patentierte finnische Technologie mit Flinkenbergs technischer Expertise, B2B-Kundenkenntnis und Wiederverkäufernetzwerk. Smart Plug ist der erste kommerzielle Schritt einer langfristigen Partnerschaft mit Potenzial für weitere BrightZero-Lösungen. BrightCharger will die automatische Stromabschaltung nach Ladeende zu einer Standardfunktion in Ladegeräten, Steckdosen und anderen Stromversorgungslösungen machen. Weitere Informationen Jani Rytkönen • BrightCharger Oy

Geschäftsführer und Mitgründer

+358 50 388 3640 • jani.rytkonen@brightcharger.com

brightcharger.com Tero Viitanen • Oy Flinkenberg Ab

Abteilungsleiter, Energy & Components

+358 40 528 7292 • tero.viitanen@flinkenberg.fi

flinkenberg.fi * Veranschaulichendes Lebensdauerbeispiel, keine garantierte Verlängerung. Smart Plug ergänzt die Schutzfunktionen; Herstelleranweisungen und Beaufsichtigung des Ladevorgangs bleiben erforderlich. ** Bedingte Modellrechnung, keine gemessene Produkteinsparung oder Absatzprognose: 450 Mio. Geräte × 6 Std./Tag × 365 Tage × 0,1 W Nettoeinsparung einschließlich Eigenverbrauch der Steuerung = 98,55 Mio. kWh/Jahr. Die Basis von 4,5 Mrd. Geräten wurde aus Daten von Counterpoint Research vom 10. Februar 2026 abgeleitet. Haushaltsvergleich: 20.000 kWh jährlicher Gesamtstromverbrauch je elektrisch beheiztem Haushalt, nicht nur Heizenergie. Über BrightCharger Oy BrightCharger ist ein finnisches Technologieunternehmen, das die patentierte BrightZero-Ladesteuerung für seinen Smart Plug sowie Produkte und Komponenten anderer Hersteller entwickelt und lizenziert. www.brightcharger.com Über Oy Flinkenberg Ab Flinkenberg ist ein 1921 gegründetes finnisches Familienunternehmen im technischen Handel. Es beliefert Industrie und Handel mit Energie-, Komponenten-, Stahl- und Chemieprodukten. www.flinkenberg.fi View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/brightcharger-und-flinkenberg-vereinbaren-vertriebspartnerschaft--mehr-sicherheit-beim-laden-im-alltag-302950642.html



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