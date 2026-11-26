Offenbach am Main (ots) -Hessische Unternehmen mangelt es nicht an Ideen - wohl aber oft an Zeit, Ressourcen und strukturierten Wegen, um aus guten Ansätzen echte Veränderung zu machen. Genau hier setzt das von der WIBank unterstützte Programm "Transformation Mittelstand" an: Es bringt die Erfahrung des Mittelstands mit der Geschwindigkeit und dem Innovationsansatz von Start-ups zusammen.Aktuell begleiten Dreiraum und das TechQuartier gemeinsam mit der WIBank fünf hessische mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe bei ihrer Transformation. Ziel ist es, Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Prozessoptimierung und organisatorische Weiterentwicklung nicht abstrakt zu diskutieren, sondern in konkrete Maßnahmen zu übersetzen.Dreiraum übernimmt dabei die strategisch-analytische Begleitung: Die teilnehmenden Unternehmen werden in ihren individuellen Herausforderungen betrachtet, Handlungsfelder priorisiert und Umsetzungspläne entwickelt. Der Fokus liegt auf tiefem Produkt-, Prozess- und Branchenverständnis - also genau den Stärken, die im Mittelstand bereits vorhanden sind.Das TechQuartier ergänzt diesen Ansatz um den Zugang zu Startup-Lösungen über sein Venture-Clienting-Angebot. Damit erhalten die Unternehmen die Möglichkeit, neue Technologien und innovative Ansätze aus dem Start-up-Ökosystem gezielt zu testen und schneller in die Praxis zu überführen. So entsteht ein Zusammenspiel aus Erfahrung und Tiefe auf der einen und Schnelligkeit, Disruption und Innovationskraft auf der anderen Seite.Die WIBank ermöglicht hessischen Unternehmen den kostenfreien Einstieg über geförderte Auftaktworkshops. Die hessische Förderbank unterstützt damit die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands und schafft den Rahmen dafür, dass Veränderung nicht am Tagesgeschäft scheitert."Wir haben eine klare Vision für unser Wachstum; der Workshop hat uns geholfen, diese mit aktuellen Marktentwicklungen abzugleichen und konkrete Handlungsfelder für GuP zu priorisieren. Im nächsten Schritt wollen wir die Ergebnisse im Team spiegeln und gemeinsam die Umsetzung strukturieren und in Angriff nehmen", so Ralph Schmidt, Gröticke und Partner GmbH.Das Programm zeigt damit: Hessische Unternehmen haben die Ideen - den Transformationseffekt können sie gewinnen, wenn Erfahrung, Branchenkenntnis und operative Tiefe mit der Innovationsgeschwindigkeit von Start-ups zusammenkommen.Pressekontakt:Claudia UngeheuerLeiterin Presse und ÖffentlichkeitsarbeitTel: +49 (0)69 9132-3716E-Mail: claudia.ungeheuer@wibank.deOriginal-Content von: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103206/6398181