Schwarzach (ots) -Nach Jahrzehnten erfolgreicher Unternehmensführung steht für viele Mittelständler die wohl letzte große Entscheidung ihrer Selbstständigkeit an: der Verkauf des eigenen Betriebs. Doch geeignete Nachfolger sind rar, wirtschaftliche Unsicherheiten erschweren die Suche und die Ansprüche potenzieller Käufer steigen. Warum es gerade jetzt ein kostspieliger Fehler sein kann, notwendige Investitionen aufzuschieben, erfahren Sie hier.Über Jahrzehnte haben Unternehmer Geld, Zeit und Energie in den Aufbau ihres Betriebs gesteckt, schwierige Phasen gemeistert und immer wieder in dessen Weiterentwicklung investiert. Wenn der Verkauf näher rückt, erscheint es vielen jedoch vernünftig, größere Ausgaben zu vermeiden. Die Maschinen laufen noch, die vorhandenen Systeme erfüllen ihren Zweck und von einer umfassenden Modernisierung würde ohnehin vor allem der Nachfolger profitieren. Warum also noch einmal Geld in die Hand nehmen? Was zunächst nach einer wirtschaftlich nachvollziehbaren Entscheidung klingt, kann ausgerechnet in den letzten Jahren der Unternehmensführung zum Problem werden. Denn wer notwendige Investitionen einstellt, gefährdet unter Umständen den Wert dessen, was er sich über Jahrzehnte aufgebaut hat. "Im ungünstigsten Fall müssen Unternehmer beim Verkauf ihres Lebenswerks finanzielle Zugeständnisse machen, weil sie an Stellen gespart haben, an denen weiterhin Handlungsbedarf bestand", warnt Fabian Zamzau, Experte für Unternehmensverkäufe bei der Otter Consult GmbH."Umso wichtiger ist es, frühzeitig zu prüfen, welche Investitionen für die wirtschaftliche Zukunft des Betriebs notwendig sind und auf welche Ausgaben vor dem Verkauf guten Gewissens verzichtet werden kann", so Fabian Zamzau weiter. Gemeinsam mit Mitgründer Michael Polit und Mitgesellschafter Markus Steck begleitet er mit der Otter Consult GmbH mittelständische Unternehmer beim Unternehmensverkauf und bei der Unternehmensnachfolge, von der ersten Einschätzung des Unternehmenswerts über die Suche nach geeigneten Kaufinteressenten bis zur abschließenden Übergabe. Dabei beschäftigen sich die Experten insbesondere mit der wirtschaftlichen Bewertung von Betrieben, den Anforderungen potenzieller Käufer und der Frage, wie sich der Unternehmenswert während eines bevorstehenden Eigentümerwechsels erhalten lässt.Was ein Investitionsstopp für den Betrieb bedeutetVeraltete Systeme, modernisierungsbedürftige Infrastruktur und ineffiziente Arbeitsabläufe können die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens schleichend beeinträchtigen. Solange der Geschäftsbetrieb funktioniert und die Erträge stimmen, erkennen Geschäftsführer allerdings nicht unbedingt einen akuten Handlungsbedarf. Bleiben notwendige Modernisierungen über mehrere Jahre aus, können sich bestehende Schwachstellen jedoch verschärfen und der Investitionsbedarf bis zur Unternehmensübergabe weiter anwachsen. Besonders problematisch ist das für mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe, die bereits zu Beginn ihrer Verkaufsplanung einen entsprechenden Nachholbedarf aufweisen.Der wirtschaftliche Wert eines Unternehmens bemisst sich schließlich nicht allein an seinen aktuellen Erträgen, sondern auch daran, wie nachhaltig sich diese unter einem neuen Eigentümer sichern lassen. Ein höherer Liquiditätsbestand infolge eingesparter Ausgaben bedeutet deshalb nicht automatisch einen höheren Unternehmenswert. Vielmehr kann ein Betrieb trotz guter Geschäftszahlen strukturelle Schwachstellen aufweisen, die seine langfristige Entwicklung erschweren. Gerade angesichts der begrenzten Verfügbarkeit geeigneter Nachfolger kann ein solcher Investitionsstau die Suche nach einem Käufer zusätzlich erschweren.Welche Investitionen sich vor dem Unternehmensverkauf noch lohnenDoch welche Investitionen sind vor der geplanten Übergabe noch sinnvoll? Grundsätzlich sollten Geschäftsführer zwischen Maßnahmen unterscheiden, die zur Sicherung des laufenden Betriebs notwendig sind, und zusätzlichen Anschaffungen, deren wirtschaftlicher Nutzen ungewiss ist. Müssen beispielsweise betriebswichtige Systeme modernisiert, Schwachstellen in Arbeitsabläufen beseitigt oder Teile der technischen Infrastruktur erneuert werden, sollten Unternehmer diese Maßnahmen auch vor einem geplanten Verkauf in Betracht ziehen. Schließlich können sie dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit des Betriebs zu erhalten und den späteren Modernisierungsbedarf zu begrenzen. Bei zusätzlichen Anschaffungen sollten Geschäftsführer hingegen sorgfältig abwägen, ob diese noch vor dem Eigentümerwechsel sinnvoll sind oder die Entscheidung dem zukünftigen Inhaber überlassen werden kann. "Eine gute Orientierung bietet die Frage, welche wirtschaftlichen Nachteile für den Betrieb entstehen würden, wenn eine geplante Investition bis zur Übergabe ausbleibt", erklärt Fabian Zamzau von der Otter Consult GmbH.Bei größeren Investitionsentscheidungen kommt es zudem auf drei wesentliche Kriterien an: die Liquidität, die Rentabilität und die erwartete Kaufpreiswirkung. Zunächst sollten Geschäftsführer prüfen, ob dem Unternehmen nach der Investition ausreichend finanzielle Mittel bleiben, um seinen laufenden Verpflichtungen nachzukommen. Bei der Rentabilität geht es hingegen darum, den finanziellen Aufwand dem erwarteten wirtschaftlichen Nutzen gegenüberzustellen. So kann eine Modernisierung beispielsweise auch dann sinnvoll sein, wenn sie keine zusätzlichen Erträge bringt, dafür aber die bisherige Leistungsfähigkeit des Betriebs sichert. Schließlich sollten Unternehmer berücksichtigen, welchen wirtschaftlichen Mehrwert die geplante Maßnahme für einen potenziellen Käufer bietet. Denn selbst wenn sich eine Investition aus betrieblicher Sicht rechnet, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass sich die dafür aufgewendeten Kosten durch einen höheren Verkaufspreis ausgleichen lassen.Wie ausstehende Investitionen den VerhandlungsspielraumbeeinflussenFür Kaufinteressenten ist entscheidend, welchen finanziellen Aufwand sie insgesamt für die Übernahme eines Betriebs einplanen müssen. Dabei berücksichtigen sie neben dem eigentlichen Kaufpreis auch bestehende Verpflichtungen und anstehende Investitionen. Sind unmittelbar nach der Übernahme größere Modernisierungen erforderlich, kann das ihren finanziellen Spielraum einschränken und ihnen Anlass geben, einen niedrigeren Kaufpreis auszuhandeln. Verkäufer sind hingegen in einer besseren Ausgangsposition, wenn sie nachvollziehbar darlegen können, welche betrieblichen Verbesserungen bereits vorgenommen wurden und welchen wirtschaftlichen Nutzen diese bieten. Wie stark sich solche Maßnahmen tatsächlich auf den Unternehmenswert auswirken, hängt jedoch unter anderem von der Ertragslage, den Marktbedingungen und den Erwartungen des jeweiligen Kaufinteressenten ab.Ebenso wichtig ist es, die Finanzierung größerer Investitionen auf den bevorstehenden Unternehmensverkauf abzustimmen. Je nachdem, ob Unternehmer dafür eigene finanzielle Mittel einsetzen oder Fremdkapital aufnehmen, verändern sich der Liquiditätsbestand oder die finanziellen Verpflichtungen des Betriebs. Auch mögliche Auswirkungen auf den laufenden Ertrag sollten berücksichtigt werden. Hinzu kommen steuerliche Aspekte, die je nach Art der Anschaffung, Unternehmensform und geplanter Verkaufsstruktur unterschiedlich ausfallen können. Welche Abschreibungsmöglichkeiten bestehen und wie die Investition im Zusammenhang mit dem späteren Verkauf steuerlich zu behandeln ist, sollten Geschäftsführer deshalb frühzeitig mit ihrem Steuerberater klären. So lassen sich größere Ausgaben von Anfang an mit den wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen der geplanten Unternehmensübergabe in Einklang bringen.Otter Consult GmbH: Den Unternehmensverkauf von Anfang an richtig vorbereitenIdealerweise beginnt die Vorbereitung auf den Unternehmensverkauf bereits mehrere Jahre vor der geplanten Übergabe. Eine frühzeitige Markt- und Unternehmenswertanalyse gibt Geschäftsführern Aufschluss darüber, wie ihr Betrieb am Markt positioniert ist und an welchen Stellen noch Handlungsbedarf besteht. So bleibt ihnen ausreichend Zeit, um notwendige Verbesserungen gezielt zu planen und umzusetzen, ohne dabei unter dem Druck bereits laufender Verkaufsverhandlungen zu stehen.Unterstützung erhalten Unternehmer dabei von erfahrenen M&A-Beratern wie den Experten der Otter Consult GmbH. Diese begleiten den gesamten Verkaufsprozess - von der Unternehmensbewertung über die Erstellung professioneller Verkaufsunterlagen bis hin zur Suche nach geeigneten Käufern und den anschließenden Kaufpreisverhandlungen. Bei steuerlichen und rechtlichen Fragen arbeiten sie zudem mit Steuerberatern und Rechtsanwälten zusammen. Ziel ist es, den Eigentümerwechsel unter wirtschaftlich möglichst günstigen Voraussetzungen zu gestalten. "Unternehmer haben oft jahrzehntelang mit Weitblick Entscheidungen für ihren Betrieb getroffen. Diesen Anspruch sollten sie auch in den letzten Jahren ihrer Unternehmensführung beibehalten. Schließlich geht es nicht nur darum, das eigene Lebenswerk erfolgreich zu verkaufen, sondern auch darum, die Grundlage für dessen Fortbestand zu schaffen", resümiert Fabian Zamzau von der Otter Consult GmbH.Sie möchten Ihr Unternehmen verkaufen und frühzeitig herausfinden, welche Investitionen im Hinblick auf die geplante Übergabe noch sinnvoll sind? Dann wenden Sie sich jetzt an Fabian Zamzau und die Experten der Otter Consult GmbH (https://otterconsult.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Otter Consult GmbHVertreten durch: Fabian Zamzau & Michael PolitE-Mail: Beratung@otterconsult.deWebsite: https://otterconsult.deOriginal-Content von: Otter Consult GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172097/6398179