FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0972 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0935 Dollar festgesetzt.

Nach Einschätzung der Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank haben jüngste Daten zur Preisentwicklung in den USA die Zinserwartungen nicht weiter geschürt. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass sich die Kernrate des PCE-Index, das präferierte Maß der US-Notenbank Fed, über der Marke von drei Prozent hält. Die Fed strebt hingegen eine Inflationsrate von nur zwei Prozent an.

"Alles in allem spricht das dafür, dass die Fed im Dezember und dann erst wieder im März den Leitzins um 25 Basispunkte anheben wird", sagte Praefcke. Die Zinserhöhung im Dezember wird am Markt auch allgemein fest erwartet. Stichhaltige Gründe für ein größeres Ausmaß der geldpolitischen Straffung erkannte die Commerzbank-Expertin nicht.

Im weiteren Tagesverlauf wird am Devisenmarkt mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Wegen des Feiertags "Thanksgiving" stehen in den USA keine Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/zb