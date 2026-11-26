FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Juli unternimmt der Dax am Donnerstag abermals einen dynamischen Erholungsversuch. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 2 Prozent auf 25.193 Punkte. Technologiewerte übernahmen die Führungsrolle, der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology erholte sich um 2,5 Prozent nach seinem Tief seit April am Vortag.

Die jüngste Gegenbewegung im Dax zu Wochenbeginn - ebenfalls ausgelöst durch plötzlich wieder gefragte Techwerte in den USA - erwies sich jedoch als Strohfeuer, dem neuer Verkaufsdruck folgte. Auch an der US-Börse Nasdaq war die Stimmung tags zuvor eigentlich schlecht und der Auswahlindex Nasdaq 100 fiel wieder auf sein jüngstes Tief seit April zu.

Anleger hatten mit Sorgen über die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms, steigenden Finanzierungskosten und erneuten Zollrisiken zu kämpfen, so die Experten der Commerzbank. Plötzlich seien jedoch Schnäppchenkäufer aufgetaucht.

Letztlich maskierten moderate Kursveränderungen in den US-Indizes die großen Schwünge im Tagesverlauf. Denn der Nasdaq 100 hatte fast fünf Prozent verloren, bevor er den Abschlag letztlich auf 0,6 Prozent reduzierte.

Der Halbleiter-Index SOX mit vielen KI-Werten dämmte seinen Rutsch nach zwischenzeitlich gut 8 Prozent Minus und neuem Zwischentief sogar noch deutlicher ein. An diesem Donnerstag feiern die Amerikaner ihr Thanksgiving und handeln nicht.

Der MDax stieg am Donnerstagmorgen um 1,9 Prozent auf 29.129 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 2 Prozent./ag

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