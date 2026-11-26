FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag nur wenig verändert. Nach dem deutlichen Kursgewinn vom Vortag ging es mit dem richtungsweisenden Euro-Bund-Future am Morgen nur geringfügig nach oben, um 0,04 Prozent auf 123,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,25 Prozent.

Zur Wochenmitte hatten noch Sorgen über neue US-Zölle und Kursverluste bei US-Technologiewerten den Bundesanleihen mehr Auftrieb verliehen. Im Gegenzug war die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit am Mittwoch bis auf 3,21 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit August gefallen.

Die "ordentliche Performance" der Bundesanleihen am Mittwoch trotz gestiegener Ölpreise mache eine Verschiebung des Marktfokus deutlich, heißt es in einem Kommentar von Anleiheexperten der Commerzbank. In den vergangenen Wochen hatte mehrfach die Entwicklung beim Ölpreis Inflationssorgen geschürt, mit zum Teil deutlichen Kursreaktionen bei Staatsanleihen. Zuletzt sind aber die Marktturbulenzen bei Tech-Werten wegen der Sorge vor einem Ende des KI-Booms stärker in den Vordergrund gerückt.

Im weiteren Tagesverlauf wird am Anleihemarkt mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Wegen des Feiertags "Thanksgiving" stehen in den USA keine Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/zb