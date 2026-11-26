FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe sein Vertrauen in die mittelfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens gestärkt, doch es fehlten nach wie vor messbare Meilensteine, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das integrierte Geschäftsmodell in den Bereichen Ticketing, Live-Entertainment und Veranstaltungen berge zwar mehrere Wachstumstreiber, doch eine nachhaltige Neubewertung erfordere zudem eine disziplinierte Kapitalallokation und deutlichere Belege für die Umsetzung./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET



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