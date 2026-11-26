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Während die internationalen Aktienmärkte weiterhin um eine nachhaltige Bodenbildung ringen, zeigen einige Branchen eine bemerkenswerte relative Stärke. Besonders auffällig ist die Entwicklung europäischer Fluggesellschaften. Offenbar entdecken die Anleger zunehmend Unternehmen, deren Gewinnaussichten sich unabhängig vom KI-Boom verbessern könnten.Ein entscheidender Faktor ist die Entwicklung des Ölpreises. Nach den kräftigen Preissteigerungen infolge der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten hat sich Rohöl zuletzt wieder verbilligt. Brent notiert gegenwärtig bei rund 91 $ je Barrel. Für Fluggesellschaften ist das grundsätzlich eine gute Nachricht.Allerdings gibt es einen wichtigen Haken: Sinkende Rohölpreise bedeuten nicht zwangsläufig entsprechend niedrigere Treibstoffkosten. Denn entscheidend ist der Preis für Flugkerosin. Dieser liegt aufgrund der angespannten Raffineriekapazitäten weiterhin auf einem außergewöhnlich hohen Niveau. Umso bemerkenswerter ist die relative Stärke einiger Airline-Aktien.Natürlich sind Fluggesellschaften alles andere als klassische defensive Investments. Ihre Gewinne hängen stark von der Konjunktur, den Treibstoffkosten und der Entwicklung der Ticketpreise ab. Gerade deshalb erscheint uns die gegenwärtige Konstellation interessant. Sollte sich die weltwirtschaftliche Lage stabilisieren und der Ölpreis nachhaltig sinken, könnte die Branche einen spürbaren Gewinnschub erleben. Eine ausgeprägte Rezession würde diese Rechnung allerdings gefährden.Wir nehmen heute zwei europäische Fluggesellschaften unter die Lupe. Dabei unterscheiden wir zwischen einer spekulativen Turnaround-Chance und einem Unternehmen, das aufgrund seiner Kostenstruktur und finanziellen Stabilität zu den attraktivsten der Branche zählt. Beide Tipss gibt es in der Termin-Börse daily ().