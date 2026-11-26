FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Wechselrichter-Herstellers im Jahr 2026 zeige eine breit angelegte positive Trendwende mit deutlich gesunkenen Risiken, schrieb Mengxian Sun im am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Bereich Large Scale bleibe der wichtigste Ertragsmotor, wobei sich das Segment Storage als struktureller Wachstumsmotor herauskristallisiere./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET



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