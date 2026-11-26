BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident António Costa hat in den schwierigen Verhandlungen zum nächsten langfristigen EU-Haushalt bei einem Sondergipfel Kompromissbereitschaft gefordert. "Jetzt ist es an der Zeit, dass alle Staats- und Regierungschefs, die an dieser Debatte teilnehmen, mit offenem Geist, einem konstruktiven Ansatz und einem Sinn für Kompromisse mitwirken", sagte Costa bei seiner Ankunft zum Treffen in Brüssel, an dem auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) teilnimmt.

Der Haushalt müsse rechtzeitig verabschiedet werden, "das heißt bis zum Ende dieses Jahres", sagte Costa. Dafür sei Einstimmigkeit nötig. Er nannte drei Punkte, bei denen er die Staats- und Regierungschefs bei dem Sondergipfel einer Einigung näherbringen will: das Gesamtvolumen des Haushalts, die Verteilung der Mittel und die Frage nach neuen Eigenmitteln für die EU.

Prioritäten sind laut Costa Unterstützung der Landwirte sowie für Städte und Regionen, mehr Investitionen in Sicherheit und Verteidigung sowie Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Zudem müsse der Haushalt auf Erwartungen von Bürgerinnen und Bürgern reagieren, etwa mit Blick auf Energiepreise.

Costa hatte zuletzt einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der unter anderem vorsieht, rund 204 Milliarden Euro weniger einzuplanen als bislang von der Europäischen Kommission vorgesehen. Das Konzept stieß unter anderem in Berlin und Paris auf Ablehnung./vni/DP/zb