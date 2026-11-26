Mitteilung der UBM Development AG: UBM liefert solide Performance im Q3 - Sechs Quartale in Folge positiv - vor und nach Steuern- 312 Wohnungen verkauft in 9 Monaten - Eigenkapitalquote wiederholt über Zielkorridor mit 37% - € 58 Mio. Green Bond platziert trotz herausfordernden Umfelds UBM Development AG erreicht im sechsten Quartal in Folge ein positives Ergebnis sowohl vor als auch nach Steuern. Mit einem EBT von € 8,2 Mio. und einem Konzernergebnis von € 6,9 Mio. in den ersten drei Quartalen 2026 erzielt UBM einen deutlichen Ergebnisaufschwung von rund € 12 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. UBM hat auch dieses Jahr 312 Wohnungen verkauft und konnte trotz schwierigen Marktumfelds die Gesamtleistung um 9,0% auf € 238,0 Mio. steigern. "Q3 ist die Fortsetzung unserer Entwicklung - ...

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