Wer aus einer Grundstücksausfahrt auf eine Straße einbiegt, trägt die volle Verantwortung für ein gefahrloses Einfahren. Daran ändert auch das Winken eines Busfahrers nichts. Ein Vollkaskoversicherer forderte vergeblich eine Beteiligung der gegnerischen Haftpflichtversicherung an den Unfallkosten. Wer aus einer Grundstücksausfahrt in eine Straße einfährt, trägt bei einem Unfall mit einem überholenden Fahrzeug die alleinige Verantwortung. Das gilt auch dann, wenn ein wartender Busfahrer das Einfahren ...

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