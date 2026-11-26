DJ Hensoldt und Argus Interception bauen Zusammenarbeit bei Drohnenabwehr aus

DOW JONES--Hensoldt und die norddeutsche Argus Interception GmbH bauen ihre Zusammenarbeit im Bereich der Drohnenabwehr (C-UAS) weiter aus. Damit sollen die Fähigkeiten zum Schutz kritischer Infrastrukturen, ziviler Einrichtungen sowie militärischer Liegenschaften im In- und Ausland verbessert werden, wie beide Unternehmen mitteilten.

Im Mittelpunkt stehe die Einbindung der netzbasierten und nicht-kinetischen Drohnenabfang-Technologie von Argus Interception in das C-UAS-Produkt Elysion von Hensoldt. Erste gemeinsame Demonstrationen und Kundenprojekte befinden sich bereits in Vorbereitung.

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November 26, 2026 03:58 ET (08:58 GMT)

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