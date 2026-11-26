Dortmund (ots) -Erst pauschale Vergütungskürzungen, jetzt die Rückkehr von Ausschreibungen: Die Sparpolitik der Bundesregierung gefährdet die wohnortnahe Versorgung von Menschen mit Behinderungen und schweren Erkrankungen. 38.616 Menschen haben gegen Einsparungen protestiert. Am 25. November 2026 übergab Alf Reuter, Präsident des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik (BIV-OT), die Unterschriften an das Bundesgesundheitsministerium. Der Verband warnt: Der Einsatz von Hightech in der ambulanten Rehabilitation droht für das hoch spezialisierte Gesundheitshandwerk zum wirtschaftlichen Risiko zu werden.Mit einer mikroprozessorgesteuerten Beinprothese zurück in den Beruf. Mit einem individuell angepassten Rollstuhl selbstständig leben. Moderne Orthopädie- und Rehabilitationstechnik ermöglicht Teilhabe und kann erhebliche Folgekosten im Gesundheitswesen vermeiden.Doch ab dem 1. Januar 2027 werden die vertraglich vereinbarten Vergütungen pauschal um drei Prozent gekürzt. Betroffen sind auch Versorgungen, in denen hochpreisige Technologie und hoch qualifizierte handwerkliche Arbeit zusammenkommen. Die Betriebe müssen Technologie weiterhin zu Marktpreisen einkaufen, ihre Fachkräfte bezahlen und die langfristige Versorgung sicherstellen."Je kostenintensiver die eingesetzte Technologie, desto größer kann das wirtschaftliche Risiko für den versorgenden Betrieb werden. Damit setzt die Politik einen fatalen Fehlanreiz zulasten moderner, innovativer Versorgung", warnt Alf Reuter.Ein gescheitertes Instrument kehrt zurückZusätzlich hat der Gesetzgeber die Wiedereinführung von Ausschreibungen beschlossen. Sie waren 2019 nach erheblichen Qualitätsproblemen abgeschafft worden. Noch 2024 hatte die Bundesregierung eingeräumt, dass deren Einsparwirkung begrenzt geblieben sei.Auch die FinanzKommission Gesundheit hatte vor einer Wiederholung der Fehler gewarnt und unabhängige Qualitätskontrollen sowie wirksame Sanktionen gefordert."Übernommen hat der Gesetzgeber die Ausschreibungen, die entscheidenden Sicherungen aber nicht", kritisiert Reuter. Der BIV-OT befürchtet, dass regional ansässige Fachbetriebe aus ganzen Versorgungsbereichen verdrängt werden.Sparen mit teuren FolgenDie Bundesregierung will stationäre Aufenthalte verkürzen, die ambulante Versorgung stärken und Pflegebedürftigkeit vermeiden. Gleichzeitig schwächt sie die Strukturen, die genau das ermöglichen."Wir reden in Deutschland über medizinischen Fortschritt, Ambulantisierung und steigenden Pflegebedarf. Gleichzeitig machen wir den Einsatz moderner Technologien außerhalb der Klinik zum unternehmerischen Risiko. Das ist ein gesundheitspolitischer Widerspruch, den am Ende die Patienten und die Beitragszahler ausbaden müssen", so Reuter.38.616 Unterschriften und 8.365 Kommentare zur Petition "Alarmstufe Rot" dokumentieren die Sorgen der Menschen. Der BIV-OT hat die Petition an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages weitergeleitet.Die Aktionen gegen die Spargesetze laufen unter gesundheitsnetzreisst weiter.Pressekontakt:Kirsten AbelPressesprecherin des Bundesinnungsverband für Orthopädie-TechnikReinoldistr. 7 -9, 44135 DortmundTelefon: 01715608125E-Mail: kommunikation@biv-ot.orgOriginal-Content von: Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108324/6398306