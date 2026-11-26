Hamburg/Paris (ots) -Einheitlicher Look, eine Sprache, sichtbare Köpfe: Das europäische Medienprojekt ChatEurope hat seinen Instagram-Account grundlegend überarbeitet. ChatEurope ist ein Gemeinschaftsprojekt von 15 europäischen Partnern. Auf der Nachrichtenplattform des Projekts stehen zwei Angebote nebeneinander: eine klassische Übersicht zu EU-Themen und ein Chatbot, der seine Antworten aus ausgewählten Artikeln und verlinkten Quellen zieht.Der Ausgangspunkt: sieben Sprachen, wenig WachstumDer Instagram-Account startete gleichzeitig mit der Website und veröffentlichte Inhalte in sieben Sprachen. Dahinter stand eine Erfahrung der Partner: Nutzerinnen und Nutzer in der EU interagieren lieber in ihrer Muttersprache als auf Englisch.Trotzdem wuchs der Account nur langsam. Der Grund: Der Instagram-Algorithmus erkannte die Zielgruppe des Projekts nicht.Was die Nutzerbefragung ergabDas Team überprüfte seine Social-Media-Strategie und den Account. Außerdem bat es Testerinnen und Tester aus verschiedenen Nutzergruppen, den Account zu bewerten. Das Ergebnis fiel gemischt aus.Das kam gut an:- Die Idee einer zentralen Anlaufstelle für europäische Nachrichten gilt als wertvoll.- Die Inhalte wirken verlässlich und neutral.- Die Vielfalt der Quellen überzeugt.Das fehlte:- Das Konzept ist schwer zu verstehen.- Der Chatbot wirkt innovativ, ist aber kaum sichtbar und wird nicht gut erklärt.- Es gibt keine erkennbare Marke und keine sichtbaren Menschen hinter dem Account.- "Europäische Nachrichten" allein ist für manche kein ausreichender Grund, dem Account zu folgen.Die Testpersonen wünschten sich vor allem erkennbare Menschen und Transparenz darüber, woher Informationen stammen und wie sie geprüft werden.Daraus leitete das Team drei Handlungsfelder ab.1. Ein einheitlicher LookDie Partner von ChatEurope arbeiten mit unterschiedlichen Ressourcen, Prioritäten und Werkzeugen. Einen gemeinsamen Stil zu finden, war deshalb schwierig. Die Lösung: Alle Instagram-Slides entstehen jetzt zentral bei France Médias Monde. Entscheidend war dabei die Social-Media-Expertise des Senders, eingebracht über ENTR France.Zudem analysierte das Team die Marke ChatEurope und schärfte ihr Profil in den sozialen Medien. Der Chatbot steht nun stärker im Mittelpunkt. Wiederkehrende visuelle Motive sorgen dafür, dass Nutzerinnen und Nutzer den Account schnell wiedererkennen.Der Account setzt auf zwei feste Formate:- Stories of the Week: redaktionelle Beiträge von AFP, gestaltet von France Médias Monde- Chatbot Corner: ein Format, das einer der Partner entwickelt hat und das France Médias Monde visuell umsetztBeide Formate entstanden gemeinsam mit der Grafikdesignerin Delphine Baudoin.2. Eine Sprache: EnglischAnfangs erschienen Beiträge mit Sprecherstimmen in sieben Sprachen und englischen Untertiteln. Das Profil wirkte dadurch uneinheitlich, und der Algorithmus erkannte die Zielgruppe weiterhin nicht.Das Team produziert deshalb nur noch auf Englisch. Das stärkt die Identität des Accounts. Seit der Umstellung wächst er.3. Gesichter und Namen zeigenDie Befragung machte deutlich: Das Publikum in sozialen Medien will wissen, wer zu ihm spricht und ob es dieser Person vertrauen kann. Für ChatEurope ist das zentral, denn die Marke stützt sich auf die Glaubwürdigkeit etablierter Medien. Deshalb legt das Team jetzt bei jeder Information offen, wer sie recherchiert hat, woher sie stammt und wer sie präsentiert.Was das Team gelernt hatGute Zusammenarbeit heißt meist mehr, als Inhalte zu teilen. Gute Zusammenarbeit heißt auch, eine gemeinsame Identität aufzubauen, die das Publikum auf einen Blick erkennt. Das ChatEurope-Team wird weiterhin messen, ob die neuen Formate, die einheitliche Sprache und die Transparenz den Account leichter auffindbar machen und mehr Menschen zum Folgen bewegen.Hinweis zur Finanzierung: ChatEurope wird von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission wider. Weder die Europäische Union noch die Förderstelle können dafür verantwortlich gemacht werden. chateurope.eu Über ChatEurope ChatEurope ist der erste Chatbot für europäische Nachrichten. Das 2025 von 15 europäischen Partnern ins Leben gerufene Projekt umfasst eine Nachrichtenplattform, einen integrierten Chatbot und Kanäle für soziale Medien. Unter der Leitung von Agence France-Presse vereint das Medienkonsortium große Marken des europäischen Journalismus: die deutschen und französischen Rundfunkanstalten Deutsche Welle und France Médias Monde, den rumänischen Radiosender RFI Romania, die deutschen und italienischen Nachrichtenagenturen dpa und Ansa, die polnische Pressegruppe Agora, die spanische gemeinnützige Stiftung zur Bekämpfung von Desinformation Maldita.es, die spanische Tageszeitung El Pais und das auf Südosteuropa spezialisierte Online-Medienhaus OBCT. ChatEurope erhält Fördermittel von der EU-Kommission. Das Projekt arbeitet unter vollständiger redaktioneller Unabhängigkeit. Partner von ChatEurope: Agence France-Presse (AFP) / Frankreich Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) / Italien Agora Mediengruppe / Polen Deutsche Presse-Agentur (dpa) / Deutschland Deutsche Welle (DW) / Deutschland Druid AI / Rumänien El Pais / Spanien France Médias Monde / Frankreich Maldita.es / Spanien MediaConnect (AFP) / Frankreich news aktuell (dpa) / Deutschland Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) / Italien RFI Romania / Rumänien XWIKI SAS / Frankreich XWIKI SOFTWARE / Rumänien Social Media: Instagram: www.instagram.com/chateurope LinkedIn: www.linkedin.com/company/chateuropePressekontakt:Olga Magieradpa-Custom ContentCommunication and Dissemination Officer ChatEuropepress@chateurope.euOriginal-Content von: ChatEurope, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179927/6398304