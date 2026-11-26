Essen (ots) -Seit zehn Jahren können Kundinnen und Kunden ihre neuen Schuhe direkt in der DEICHMANN-Filiale schützen lassen. In diesem Jahr wurde in Deutschland die 8-millionste IMBOX-Anwendung erreicht. Gerade jetzt, wenn Regen, Nässe und bald auch Schnee den Schuhen zusetzen, zeigt sich der Nutzen des Services.Was vor zehn Jahren als zusätzlicher Service im Store startete, gehört für viele Kundinnen und Kunden heute selbstverständlich zum Schuhkauf dazu: Die neu gekauften Schuhe werden direkt in der Filiale in einer speziellen Box behandelt - innerhalb kurzer Zeit (weniger als 60 Sekunden), schnell, einfach und direkt beim Einkauf. Mit der 8-millionsten Anwendung in Deutschland hat der IMBOX-Service in diesem Jahr einen besonderen Meilenstein erreicht. Das zeigt, wie selbstverständlich zusätzlicher Schuhschutz für viele Kundinnen und Kunden mittlerweile zum Einkaufserlebnis dazugehört.Der IMBOX-Service steht in allen rund 1.300 DEICHMANN-Filialen in Deutschland zur Verfügung. Während der Öffnungszeiten läuft hierzulande rechnerisch etwa alle zwei Sekunden eine IMBOX-Anwendung."Erneut haben wir die acht Millionen Anwendungen in diesem Jahr geschafft, das ist für uns ein großartiger Beleg dafür, dass ein einfacher Service einen echten Unterschied machen kann. Besonders freut uns, dass wir unseren Kundinnen und Kunden diesen Schutz seit zehn Jahren zum gleichen Preis von 3,99 Euro anbieten können. Die IMBOX macht es unkompliziert, neue Schuhe direkt beim Kauf zu schützen - und ist damit ein kleines Extra, das im Alltag einen echten Mehrwert bietet.", so Tim Schumann Product Manager zum Jubiläum.Schutz, der zum Alltag passtFeuchtigkeit, Schmutz und alltägliche Beanspruchung können an Schuhen sichtbare Spuren hinterlassen. Umso wichtiger ist es, sie von Anfang an gut zu schützen. Doch auch getragene Schuhe profitieren von einer Behandlung: Durch Bewegung und Reibung im Alltag sowie wechselnde Temperaturen kann sich der Schutz mit der Zeit abnutzen. Eine regelmäßige Auffrischung ist daher immer sinnvoll. Das geht ganz praktisch mit passenden Pflegeprodukten zu Hause oder direkt in einer DEICHMANN-Filiale.Auch Taschen und Caps lassen sich schützenDabei muss es nicht immer nur um Schuhe gehen: Auch ausgewählte Accessoires wie Taschen oder Caps können je nach Material und Pflegehinweisen geschützt werden. Bei einer Tasche wird besonders der untere Bereich beansprucht, bei Caps sind es vor allem die Oberseite und mögliche Schweißränder. Für größere Produkte eignen sich Lösungen wie das FILA Imprägnierspray, das sich unkompliziert zu Hause anwenden lässt.Gut geschützt - zu jeder JahreszeitImprägnierung ist nicht nur im Herbst und Winter wichtig. Auch im Sommer setzen Sonne, Gras, Staub und Schweiß Schuhen und Accessoires zu. Regelmäßiges Imprägnieren hilft dabei, dass Schuhe, Taschen und Caps ihre Farben länger behalten, länger strahlen und länger gepflegt aussehen.Mit dem IMBOX-Service und passenden Pflegeprodukten bietet DEICHMANN unkomplizierte Möglichkeiten, Schuhe und ausgewählte Accessoires im Alltag zu schützen und die Pflege einfach in die eigene Routine zu integrieren.Über DEICHMANNDie DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Familienbesitz. Die Unternehmensgruppe ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel und in über 30 Ländern weltweit aktiv. Sie beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt circa 4.700 Filialen und rund 40 Onlineshops. Zum Unternehmen gehören neben dem DEICHMANN-Format in der Schweiz Dosenbach, Ochsner Shoes und Ochsner Sport, vanHaren in den Niederlanden und Belgien, in den USA Rack Room Shoes sowie die SNIPES-Gruppe mit Filialen und Onlineshops in Europa und in den USA. Seit vielen Jahrzehnten engagiert sich das Unternehmen auf vielfältige Weise sozial, etwa über die DEICHMANN-Stiftung.Pressekontakt:DEICHMANN SEJessica MusiolDeichmannweg 945359 Essene. presse@deichmann.comOriginal-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56381/6398303