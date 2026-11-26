Berlin (ots) -Koch- und Backshows erreichen im linearen Fernsehen regelmäßig ein Millionenpublikum. Was dabei bislang häufig im Hintergrund bleibt, ist die Herkunft der verwendeten tierischen Zutaten. Dabei wünscht sich eine Mehrheit der Menschen in Deutschland genau hier mehr Information: Laut bisher unveröffentlichten Ergebnisses des repräsentativen Humane World for Animals Tierschutz-Barometers 2026 (https://www.humaneworld.org/sites/default/files/docs/Humane-World-for-Animals-Tierschutz-Barometer-2026.pdf) sind über die Hälfte (53,6 %) der Befragten der Meinung, dass Kochformate im Fernsehen stärker auf Tierschutz achten und Transparenz hinsichtlich der Herkunft und Verwendung von Eiern, Milchprodukten und Fleisch gewährleisten sollten."Beim Essen geht es um mehr als Geschmack. Es geht auch darum, zu verstehen, woher unsere Lebensmittel kommen und wie sie hergestellt werden. Kochshows können es zu einem selbstverständlichen Teil der Unterhaltung rund ums Essen machen, transparent über tierische Produkte zu informieren," sagt Paige Haringa, Managerin für kulinarische Innovation bei Humane World for Animals (ehemals Humane Society International) und professionelle Köchin sowie Kochdozentin mit über 25 Jahren Erfahrung. "Diese Transparenz bietet Raum, pflanzliche Zutaten und alternative Proteinquellen wie Tofu, Tempeh, Hülsenfrüchte und Bohnen vorzustellen und zu zeigen, wie vielseitig, günstig und ansprechend sie sind. Wenn Medien rund ums Essen die Herkunft tierischer Lebensmittel und die Chancen pflanzlicher Küche beleuchten, können sie Diskussionen über Nachhaltigkeit, Tierwohl und Gesundheit anregen und Zuschauer*innen ermutigen, nach ihren Werten und Vorlieben zu entscheiden."Vom Fernsehstudio bis zum SupermarktregalDer Wunsch nach mehr Transparenz in Kochshows ist Teil einer breiteren Erwartung an das Lebensmittelsystem. 81,5 % der Menschen in Deutschland unterstützen eine verpflichtende Kennzeichnung auf verarbeiteten Lebensmitteln wie Nudeln, Backwaren oder Fertiggerichten, die klar angibt, ob Käfig-, Boden-, Freiland- oder Bioeier verwendet wurden. 72,3 % sprechen sich außerdem für ein Verbot von Eiern aus Käfighaltung in verarbeiteten Produkten aus.Mehr Transparenz ist kein NischenthemaDie Befürwortung für mehr Transparenz in Kochformaten sowie im Lebensmittelsystem zieht sich dabei durch alle befragten demografischen Gruppen. Mit deutlicher Mehrheit sprechen sich knapp drei Viertel (73,5 %) der Wähler*innen von Bündnis 90/Die Grünen dafür aus, dass Kochshows stärker auf Tierschutz achten und transparent über die Herkunft und Verwendung tierischer Zutaten informieren. Doch auch unter CDU/CSU-Wähler*innen befürworten 46,5 % diese Forderung.Auch die Ernährungsweise steht dem Wunsch nach mehr Transparenz nicht entgegen: Unter den Menschen, die alles essen, ist ebenfalls knapp die Hälfte (48,9 %) für mehr Transparenz in Kochformaten. Unter Vegetarier*innen sprechen sich 81,4 % dafür aus. Mehr Transparenz bei der Verwendung tierischer Zutaten ist damit eine gesellschaftsübergreifende, verbindende Forderung."Kochformate haben die Chance, Genuss, Information und Tierschutz miteinander zu verbinden und ihrem Publikum praktische Orientierung zu geben", sagt Sylvie Kremerskothen Gleason, Landesdirektorin von Humane World for Animals Deutschland abschließend.Hinweise an die RedaktionDer vollständige Humane World for Animals Tierschutz-Barometer 2026 ist hier verfügbar (https://www.humaneworld.org/sites/default/files/docs/Humane-World-for-Animals-Tierschutz-Barometer-2026.pdf). Anfang Juli hat Humane World for Animals Deutschland außerdem die Kampagne und Petition "Mandat für Tiere" ins Leben gerufen (https://www.humaneworld.org/germany/de/mandat-fuer-tiere-petition-deutschland). Der Tierschutz-Barometer 2026 hat klar gezeigt: Beim Tierschutz besteht eine "Government Performance Gap" in Deutschland. Zwei Drittel der Befragten sind mit der aktuellen Tierschutzpolitik der Regierung unzufrieden und erwarten mehr Engagement, strukturelle Veränderungen, strengere Gesetze und mehr Transparenz für das Wohl der Tiere. Mit der Petition "Mandat für Tiere" fordert die Tierschutzorganisation die Bundesregierung auf, den Willen der Bürger*innen ernst zu nehmen und in konkrete Maßnahmen zu übersetzen.Humane World for Animals arbeitet weltweit mit Fachkräften aus der Gastronomie, mit Schulleitungen, angehenden Köch*innen und Ernährungswissenschaftler*innen - insgesamt über 33.800 Menschen bis jetzt -, um pflanzenbasierte Angebote auszubauen. Wenn alle bisherigen Selbstverpflichtungen vollständig umgesetzt werden, werden weltweit jährlich mehr als 2,1 Milliarden pflanzenbasierte Mahlzeiten in öffentlichen Institutionen angeboten. In den USA sorgt unsere Arbeit dafür, dass bis 2027 der Anteil pflanzenbasierter Mahlzeiten in öffentlichen Institutionen von derzeit 21 % auf 50 % steigen könnte.Passendes Bildmaterial steht hier zur Verfügung (https://zwly9k6z.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fpressportal.humaneworld.org%2Fdam%2Fsearch%3Fq=expr%253AFieldName(%2522AssociatedAssets%2522).Link.Record.Id%2520%253D%2520%25228f73526f-a570-4b61-a579-b44100ec6817%2522%26_gl=1*1eliq49*_up*MQ..*_ga*MjEzOTU2ODc5LjE3OTU1MTQ3MzY.*_ga_DGPX92WLR5*czE3OTU1MTQ3MzUkbzEkZzAkdDE3OTU1MTQ3NzckajE4JGwwJGgxMDQ5NDc5MA..*_ga_DPXTQM6TPX*czE3OTU1MTQ3MzUkbzEkZzEkdDE3OTU1MTQ3NzckajE4JGwwJGgw/1/010001a216c684e3-da5f3dd8-b1b2-4b0d-b90d-cafa650736db-000000/Ize44MmHeveHm7Um-1SnkbeqHQA=473).Über Humane World of AnimalsSeit über 70 Jahren kämpft Humane World for Animals - ehemals Humane Society International - gegen die Ursachen von Tierquälerei und Tierleid, um einen nachhaltigen Wandel zu bewirken. Wir sind in über 50 Ländern aktiv und mit Millionen Unterstützer*innen fokussieren wir uns darauf, nachhaltige Lösungen für die größten Probleme zu finden, denen Tiere gegenüberstehen. Unser Ziel ist es, die grausamsten Praktiken zu beenden, Tiere in Krisen zu versorgen und eine stärkere Tierschutzbewegung aufzubauen. Über Grenzen hinweg setzen wir uns gemeinsam für ein dauerhaftes Umdenken - auf gesellschaftlicher sowie auf politischer und unternehmerischer Ebene - ein. Mit breitem Fachwissen und Mitgefühl widmen wir uns komplexen globalen Tierschutzthemen, um unserem Namen und der Vision dahinter gerecht zu werden. humaneworld.org (https://www.humaneworld.org/germany/de)Medienkontakt:Susan Jansen; +49 (0) 160 94 49 17 88; sjansen@humaneworld.orgOriginal-Content von: Humane World for Animals, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178648/6398324