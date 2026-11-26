BERLIN (dpa-AFX) - Der Familienunternehmer Jan Stefan Roell soll im kommenden Jahr neuer Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer werden. Eine Findungskommission habe Roell als Kandidaten für die Nachfolge von Peter Adrian nominiert, hieß es aus Teilnehmerkreisen der DIHK-Vollversammlung. Der 72-Jährige stelle sich im März 2027 zur Wahl, wenn Adrian den Staffelstab übergeben wolle. Adrian hatte angekündigt, nach sechs Jahren Amtszeit nicht erneut antreten zu wollen.

Roell ist demnach seit 2021 Aufsichtsratsvorsitzender des auf Materialprüfsysteme und damit verbundene Dienstleistungen spezialisierten Unternehmens ZwickRoell, das er zuvor fast 30 Jahre führte - ein Familienunternehmen mit Stammsitz in Ulm. Roell gehört seit 1996 zum Vorstand von Südwestmetall, seit 2018 ist er Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm./hoe/DP/stk