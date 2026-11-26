NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kontron nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für das Internet-der-Dinge habe in den ersten neun Monaten des Jahres durchwachsen abgeschnitten, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Die bestätigten Jahresziele erscheinen angesichts des schwachen dritten Quartals sowie der Unsicherheiten um Kompensationszahlungen von Volkswagen wegen deutlich geringerer Wallboxen-Abnahmen als ursprünglich vereinbart ehrgeizig. Dagegen sei die Restrukturierung des Bereichs GreenTec weitgehend abgeschlossen. Diesen sowie Synergien durch die Zusammenarbeit mit Ennoconn sehen die Experten als wichtige Treiber für ein besseres Jahr 2027./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET





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