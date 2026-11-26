NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen rechne im Schlussquartal mit einem starken Auftragseingang sowie einer deutlichen Steigerung neu installierter Anlagen gegenüber dem Vorquartal, wobei die Entwicklung hinter der im Vorjahr zurückbleiben sollte, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Insgesamt solle der Auftragseingang 2026 mindestens das Vorjahresniveau erreichen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET





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