NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Krones nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Gesprächen mit dem Getränkeabfüllanlagen-Hersteller hätten die revidierte Planung für 2028 und die Meilensteine für die angestrebte Margensteigerung mit Blick auf die aktuellen Auftragstrends und die Wettbewerbsdynamik im Fokus gestanden, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Die Politik und Währungsbewegungen erschwerten die Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung, und die Tochter Netstal (Hochleistungs-Spritzgießmaschinen für die Kunststoffverarbeitung) bleibe die größte Belastung. In Netstal und im Bereich Intralogistics sehen die Experten mit Blick auf 2028 indes Potenzial, falls sich die Rahmenbedingungen der Politik und die Wechselkurse verbessern./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET





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