Nr. 1 bei Flugzeug-Leasing!

Als Value-Kandidat bleibt Aercap Holdings interessant trotz hoher Verschuldung, Zinsrisiken und der Abhängigkeit von volatilen Airlines!

Aercap Holdings (AER) - ISIN NL0000687663

Rückblick

Nach den Earnings am 28. Oktober setzte mit einem Gap Up eine beeindruckende Rallye bei der an der New York Stock Exchnage gelisteten Aercap-Holdings-Aktie ein, die den Kurs innerhalb kurzer Zeit bis auf über 180 USD katapultierte. Nach dem anschließenden Rücksetzer notiert die Aktie oberhalb des 20er-EMA und des 50er-EMA, wobei beide gleitenden Durchschnitte nach oben gerichtet sind. Das Halbjahresplus von rund 24 Prozent und die starke Kerze vom gestrigen Mittwoch bestätigen den positiven Gesamteindruck.

Aercap-Holdings-Aktie: Chart vom 25.11.2026, Kürzel: AER, Kurs: 168.77 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das aktuelle Pullback-Setup bewegt sich zwischen der Unterstützung bei etwa 162.50 USD und dem Widerstand um 169.50 USD, wobei sich die Aktie nach der kräftigen Rally in einer Konsolidierungsphase befindet. Kann Aercap Holdings die Unterstützungszone verteidigen und die Marke von 169.50 USD nachhaltig überwinden, könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen und einen erneuten Anlauf auf das Hoch bei rund 180 USD ermöglichen.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Aercap-Holdings-Aktie unter die Unterstützung bei 162.50 USD rutschen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben und eine Fortsetzung der jüngsten Korrektur wahrscheinlicher werden. In diesem Fall könnten zunächst der 50er-EMA bei rund 159 USD und anschließend die Zone um 155 USD als mögliche Auffangbereiche dienen. Bei einem Long-Trade könnten Trader einen Stop Loss knapp unter 162.50 USD platzieren, da ein Bruch dieser Marke das bullische Pullback-Setup zunichtemachen würde.

Meinung



Aercap Holdings ist der weltweit größte Flugzeug-Leasinggeber. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland. Das Portfolio umfasst Verkehrsflugzeuge, Triebwerke, Hubschrauber und weitere Luftfahrttechnik, die an Fluggesellschaften weltweit vermietet werden. Aercap profitiert derzeit von der angespannten Lage in der Flugzeugindustrie: Boeing und Airbus können aufgrund von Produktionsproblemen, Lieferkettenengpässen und technischen Schwierigkeiten die hohe Nachfrage nach neuen Maschinen nicht bedienen. Airlines müssen deshalb länger auf neue Flugzeuge warten und greifen verstärkt auf Leasingangebote zurück. Davon profitiert Aercap Holdings gleich doppelt: Zum einen steigt die Nachfrage nach verfügbaren Leasingmaschinen, zum anderen erzielen gebrauchte Flugzeuge auf dem Markt höhere Verkaufspreise.

Die Kapitalstrategie setzt ebenfalls Akzente: Statt hohe Dividenden auszuschütten, investiert Aercap Holdings einen erheblichen Teil des verfügbaren Cashflows in Aktienrückkäufe. Die Dividendenrendite liegt lediglich bei rund 0.9 Prozent. Durch die sinkende Aktienzahl kann jedoch der Gewinn je Aktie steigen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8.6 erscheint die Aktie vergleichsweise günstig. Zudem befindet sie sich auf Allzeithoch und weist ein positives Kursmomentum auf. Allerdings hat das Geschäftsmodell auch Schattenseiten: Der Kauf und die Finanzierung von Flugzeugen sind äußerst kapitalintensiv, weshalb AerCap hoch verschuldet ist. Steigende Zinsen können die Refinanzierung verteuern und die Gewinnmargen belasten. Hinzu kommt das Risiko finanzieller Schwierigkeiten bei den Leasingkunden. Gerät eine Fluggesellschaft in Insolvenz, muss AerCap unter Umständen Flugzeuge zurücknehmen, warten und erneut vermieten. Auch die derzeit hohen Gewinne aus dem Verkauf gebrauchter Flugzeuge könnten zurückgehen, sobald Boeing und Airbus ihre Produktionsprobleme überwinden und sich das Angebot normalisiert. Fazit: AerCap verbindet eine starke Marktposition mit einer attraktiven Bewertung und profitiert von der aktuellen Flugzeugknappheit. Aktienrückkäufe bieten zusätzliches Potenzial für den Gewinn je Aktie. Die Chartformation ist vielversprechend. Dem stehen allerdings eine hohe Verschuldung, Zinsrisiken und die Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des Luftfahrtmarktes gegenüber. Das Wertpapier ist damit ein interessanter Value-Kandidat, dessen günstige Bewertung allerdings auch die erheblichen Risiken des Geschäftsmodells widerspiegelt

Aktuelle Marktkapitalisierung: 26.06 Mrd. USD

Meine Meinung zu Aercap Holdingsist bullisch.

Quellennachweis: https://www.aktienwelt360.de/2026/11/21/deep-value-warum-diese-aktie-mit-einem-kgv-von-86-jetzt-auf-die-watchlist-gehoert/

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 25.11.2026

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