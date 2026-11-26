Der Messenger baut seinen Funktionsumfang stetig aus. Nutzer:innen können den Versandzeitpunkt von Nachrichten jetzt vorab einplanen. Diese werden in Whatsapp versendet, auch wenn sie selbst offline sind. Whatsapp hat in den vergangenen Wochen eine neue Funktion getestet, mit der sich Nachrichten vorab einplanen lassen. Nutzer:innen können den Versandzeitpunkt bis zu 14 Tage im Voraus festlegen, sowohl in Einzel- als auch in Gruppenchats. Laut Unternehmensangaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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