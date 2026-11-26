Wer KI-Chatbots im Kundenkontakt oder in Vermittlerportalen einsetzt, muss für deren Aussagen einstehen. Das zeigt ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamm. Auch Versicherungsmakler, Pools und Vertriebe sollten deshalb auf technische Schutzmaßnahmen und klare Vorgaben achten. Der Einsatz von KI-Chatbots kann für Unternehmen rechtliche Risiken bergen. Das zeigt ein Urteil des Oberlandesgericht (OLG) Hamm. Demnach müssen sich Unternehmen die Antworten ihrer Chatbots als eigene geschäftliche Handlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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