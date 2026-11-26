Die Adler Group macht bei ihrer finanziellen Stabilisierung weitere Fortschritte, bleibt jedoch tief in den roten Zahlen. In den ersten neun Monaten 2026 reduzierte der Immobilienkonzern seinen Nettoverlust von 496 auf 243 Millionen Euro. Während steigende Wohnungsmieten und eine niedrige Leerstandsquote für ein robustes Vermietungsgeschäft sprechen, belasten hohe Zinsaufwendungen weiterhin die Ertragslage. Immerhin verschaffen erfolgreiche Refinanzierungen dem Unternehmen zusätzlichen finanziellen Spielraum. Adler Group: Steigende Mieten treffen auf schrumpfendes Portfolio Das operative Vermietungsgeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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