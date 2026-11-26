HENSOLDT baut die Zusammenabeit im Bereich der Drohnenabwehr weiter aus - zusammen mit der Argus Interception GmbH aus Norddeutschland. Damit sollen die Fähigkeiten zum Schutz kritischer Infrastrukturen, ziviler Einrichtungen sowie militärischer Liegenschaften im In- und Ausland verbessert werden. Im Mittelpunkt steht die Einbindung der netzbasierten und nicht-kinetischen Drohnenabfang-Technologie von Argus Interception in das C-UAS-Produkt Elysion von HENSOLDT. Erste gemeinsame Demonstrationen und Kundenprojekte befinden sich bereits in Vorbereitung. Schon heute steht die HENSOLDT-Aktie aber auf grün!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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