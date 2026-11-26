Mainz (ots) -Im Netz ist es laut. Und die allerlauteste Information prägt die öffentliche Meinung. Der Diskurs verroht und gefährdet die Demokratie. Darüber diskutiert Alena Buyx im NANO Talk "Ende der Debatte - Wie Fake News und KI die Öffentlichkeit verändern" mit ihren Gästen. Die Sendung ist am Donnerstag, 3. Dezember 2026, in der 3satMediathek (http://www.3sat.de/) verfügbar und um 21.00 Uhr in 3sat zu sehen. Zuvor, um 20.15 Uhr, wiederholt 3sat die NANO Doku "ICH gegen die KI - Wer ist der bessere Mensch?".Der öffentliche Diskurs ist die Grundlage der Demokratie. Inzwischen bestimmen übermächtige Player die Debattenkultur: Social-Media-Kanäle und Content-Plattformen, auf denen sich populistische und falsche Informationen durchsetzen. Und damit die Wirklichkeit verzerren. Eine faktenbasierte Meinungsbildung und Orientierung in einer komplexen Welt werden unmöglich. Gehen die gemeinsame Faktenbasis und eine kohärente Vorstellung von Wirklichkeit verloren, droht der politische Gestaltungsprozess zur willkürlichen Machtausübung zu werden. Das gefährdet die Demokratie. Diese Entwicklung trifft die Wissenschaft unmittelbar. Die Wissensinstanz schlechthin gerät unter Legitimationsdruck, wenn plötzlich alles zugleich richtig und falsch erscheint, These und Gegenthese gleichberechtigt nebeneinanderstehen. Im öffentlichen Diskurs verliert das Beweisbare an Gewicht, weil dieser zunehmend von der Aufmerksamkeitsökonomie des Internets geprägt wird. Das wäre das Ende der Aufklärung und die Wiedergeburt der Willkür.Aber auch sozioökonomische Ungleichheit erzeugt unterschiedliche Wahrnehmungen von Wirklichkeit. Der Blick auf die Welt hängt davon ab, wer man selbst ist und welche gesellschaftliche Position man einnimmt oder einem zugeschrieben wird.Wie verändern Fake News und KI die Öffentlichkeit? Welche Folgen hat das für Demokratie und Wissenschaft? Darüber diskutiert Alena Buyx im "NANO Talk" mit ihren Gästen: Lisa Herzog, Philosophin und Sozialwissenschaftlerin an der Reichsuniversität Groningen, Nina Kolleck, Universitätsprofessorin für Erziehungs- und Sozialisationstheorie an der Universität Potsdam, sowie Kai Dittmann, Leiter der Politikabteilung bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF).Dieser NANO Talk ist eine publizistische Kooperation von 3sat und der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS und Teil der Projektreihe "Expertise unter Druck - Orientierung und Schutz für Wissenschaftler:innen in der Öffentlichkeit".KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/nanodokuundnanotalk?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Im 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend die Pressemappe. (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/nano-talk-ende-der-debatte-wie-fake-news-und-ki-die-oeffentlichkeit-veraendern)3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6398479