Düsseldorf (ots) -Der Winter schlägt vielen Menschen aufs Gemüt. Kürzere Tage und weniger Licht können zu gedrückter Stimmung, Müdigkeit oder Antrieblosigkeit führen. Für Menschen mit Demenz kann die dunkle Jahreszeit zusätzliche Belastungen mitbringen: Unruhe, Ängste und depressive Symptome können sich verstärken. Bewegungsmangel kann den geistigen Abbau begünstigen. Die gemeinnützige Alzheimer Forschung Initiative informiert, wie man Menschen mit Demenz im Winter unterstützen kann.SundowningWenn die Tage kürzer werden, tritt bei Menschen mit Demenz gegen Abend häufig eine verstärkte Unruhe, Angst, Anspannung oder Verwirrung auf. Die Ursachen dieses sogenannten Sundownings oder Sonnenuntergangsyndroms sind noch nicht genau geklärt. "Wir gehen davon aus, dass verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Weniger Tageslicht kann den Tag-Nacht-Rhythmus durcheinanderbringen und vielleicht finden auch wetterbedingt weniger Aktivitäten draußen statt. Das kann Menschen mit Demenz emotional und kognitiv aus dem Gleichgewicht bringen", erklärt Dr. Anne Pfitzer-Bilsing.Die Leiterin der Abteilung Wissenschaft der Alzheimer Forschung Initiative empfiehlt Angehörigen und Pflegepersonen: "Achten Sie auf einen geregelten Tagesablauf mit festen Aufsteh-, Essens- und Schlafenszeiten. Machen Sie gemeinsame Spaziergänge, nach Möglichkeit auch, wenn das Wetter schlecht ist. Tageslicht und Bewegung sind gut für die innere Uhr und können die Stimmung verbessern." Anstrengende Aktivitäten sollten eher am Vormittag stattfinden, die Nachmittage ruhig verlaufen. Abends ist eine gleichmäßige Beleuchtung wichtig, damit dunkle Ecken keine zusätzlichen Unsicherheiten oder Ängste auslösen. Hilfreich kann es sein, das Licht bereits einzuschalten, bevor es draußen dunkel ist.Stimmungstief und WinterbluesAuch bei Menschen mit Demenz kann sich die Stimmung im Winter verschlechtern und depressive Symptome können auftreten. "Diese äußern sich oft anders als gewohnt. Statt Niedergeschlagenheit oder Antriebslosigkeit zeigen Menschen mit Demenz häufiger Unruhe, Reizbarkeit, Ängstlichkeit oder das Bedürfnis, nicht allein zu sein", erklärt Pfitzer-Bilsing.Ein geregelter Tagesablauf und Bewegung an der frischen Luft können auch hier helfen. Soziale Kontakte beugen Einsamkeit vor. "Lassen Sie ärztlich abklären, ob ein Vitamin-D-Mangel vorliegt, der sich mit entsprechenden Präparaten ausgleichen lässt. Manche Menschen machen auch gute Erfahrungen mit einer Lichttherapie, bei der spezielle Tageslichtlampen die Stimmung verbessern können."BewegungsmangelWetterbedingter Bewegungsmangel kann für Menschen mit Demenz besonders problematisch sein. Weniger körperliche Aktivitäten beeinträchtigen nicht nur Gesundheit und Stimmung, sondern können auch den geistigen Abbau beschleunigen. "Bewegung hält das Gehirn aktiv und kann helfen, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen. Studien zeigen, dass körperliche Aktivität die Durchblutung des Gehirns verbessert, Nervenzellen schützt und das Gedächtnis unterstützt. Deshalb ist es wichtig, Menschen mit Demenz auch in der dunklen Jahreszeit ausreichend Bewegung zu ermöglichen", erklärt Pfitzer-Bilsing.Weitere Informationen: www.alzheimer-forschung.deKostenfreies Fotomaterial: https://www.alzheimer-forschung.de/presse/fotos-videos/Über die Alzheimer Forschung Initiative e.V.Die gemeinnützige Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) fördert seit 1995 Alzheimer- und Demenzforschung. Mit kostenlosen Broschüren und umfassenden Informationen auf der Website www.alzheimer-forschung.de klärt die AFI über Demenzerkrankungen auf. Bis heute konnte der Verein 420 Forschungsaktivitäten mit 17,7 Millionen Euro unterstützen und über 975.000 Ratgeber und Broschüren verteilen. Die AFI finanziert sich überwiegend aus privaten Spenden und kooperiert nicht mit der Pharmaindustrie. Als Träger des Spendenzertifikats des Deutschen Spendenrates verpflichtet sich der Verein zu einer transparenten Verwendung von Spenden. Die AFI ist Mitglied im Netzwerk Nationale Demenzstrategie. Botschafterin ist die Journalistin und Sportmoderatorin Okka Gundel.Pressekontakt:Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)Astrid MarxenKreuzstr. 34, 40210 Düsseldorf0211 - 86 20 66 28presse@alzheimer-forschung.dewww.alzheimer-forschung.de/presseOriginal-Content von: Alzheimer Forschung Initiative e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7969/6398472