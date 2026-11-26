ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 244 auf 238 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Optikkonzern dürfte mit weniger Altlasten und mehr Erfolgschancen ins neue Jahr starten, schrieb Robert Krankowski in seinem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Das niedrigere Kursziel begründete er mit moderaten Korrekturen beim erwarteten währungsbereinigten Umsatzwachstum, leicht höheren Inflations- und Steuerannahmen für 2026 sowie der zuletzt gesunkenen Branchenbewertung./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 02:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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