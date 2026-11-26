NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vossloh nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Hold" belassen. Während es in den Gesprächen mit den Investoren um Projektphasen, regionale Wachstumsaussichten und den Weg zu den angestrebten prozentual zweistelligen Margen gegangen sei, habe sich der Bahntechnik-Anbieter optimistisch zu den Aussichten im Schlussquartal geäußert, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Die Profitabilität sollte sich in Richtung eines Werts im hohen einstelligen Prozentbereich bewegen. Kurzfristig bremsten allerdings Projektverzögerungen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET





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