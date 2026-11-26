Gaildorf (ots) -Im Markt für KI-Sichtbarkeit sammeln Startups Hunderte Millionen Dollar ein und werden mit bis zu 1,8 Milliarden US-Dollar bewertet. Konzerne wie Würth, Kellogg's, Lidl und Panasonic arbeiten trotzdem mit der GEO-Software Finseo aus Deutschland: nach ISO 27001 zertifiziert, gehostet in Frankfurt und ohne Investoren im Rücken, die mitreden. CEO David Mühlenweg und CMO Maurice Marinelli über einen Pitch auf TikTok, Unabhängigkeit als Produktvorteil und ihren Anspruch, das beste GEO-Tool weltweit zu bauen.Finseo ist profitabel, ohne einen Euro Venture Capital. Schon im September 2026 hat die Plattform für Generative Engine Optimization (GEO) die Marke von 1 Mio. Euro wiederkehrendem Jahresumsatz überschritten- und das im ersten Geschäftsjahr.Was ist Finseo?David Mühlenweg: Finseo ist eine GEO-Plattform aus Deutschland. Mit Finseo messen und verbessern Unternehmen und Agenturen, wie sichtbar ihre Marke in Antworten von ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude und Google AI Overviews ist. Finseo zeigt dabei nicht nur Zahlen, sondern sagt konkret, was als Nächstes zu tun ist: welche Inhalte fehlen, welche Quellen zählen und wie die Marke dargestellt wird.Wie haben Sie beide sich kennengelernt?Maurice Marinelli: Das war eigentlich echt relativ fast forward. David hat mir Finseo einfach auf per Direktnachricht auf TikTok gepitcht. Ein paar Stunden später waren wir im Call, und zwei Wochen später saßen wir beim Notar. Heute gestaltet sich unsere Zusammenarbeit immer noch so. Unser Motto wäre wahrscheinlich: "Das ist cool. Lass machen!"Was ist Ihr Ziel mit Finseo?David Mühlenweg: Unser Anspruch ist, das beste GEO-Tool weltweit zu bauen. Da sind wir auf dem besten Weg. Finseo entwickelt sich jede Woche weiter, und die Richtung geben unsere Kunden vor. Wir sind unabhängig von Investoren und bauen jede Woche das, was unsere Kunden in der Praxis wirklich brauchen. Das kommt an.Woran machen Sie "auf dem besten Weg" fest?Maurice Marinelli: An drei Dingen. Erstens am Wachstum: Finseo hat im ersten Geschäftsjahr die Marke von 1 Mio. Euro wiederkehrendem Jahresumsatz überschritten. Zweitens an der Vielfalt der Kunden: Finseo wird von großen Agenturen genutzt, von Konzernen wie Würth, Kellogg's, Lidl und Panasonic, aber auch von kleinen Handwerksbetrieben und Softwarefirmen. Drittens an den Bewertungen: Bei OMR Reviews steht Finseo mit der Bestnote von 5,0 von 5 Sternen extrem gut da.Ihre US-Wettbewerber werden mit Milliarden bewertet. Warum keine Investoren?David Mühlenweg: Finseo ist bis heute ohne Investoren finanziert und profitabel. Wir bauen das Produkt für unsere Kunden, nicht für den nächsten Pitch.Maurice Marinelli: Unabhängig zu sein heißt für Finseo: Jede Produktentscheidung richtet sich danach, was Kunden in der KI-Suche Sichtbarkeit bringt. Dabei sind wir super schnell. Features, die Wettbewerber heute mühsam nachbauen, hatten wir schon Monate vorher.Große Unternehmen fragen bei KI-Tools zuerst nach Datensicherheit. Was sagen Sie ihnen?David Mühlenweg: Finseo ist nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert und gehört damit zu den wenigen spezialisierten GEO-Plattformen weltweit mit eigener ISO-27001-Zertifizierung. Finseo hostet Kundendaten standardmäßig in Frankfurt und schließt mit jedem Kunden einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Für Konzerne ist das keine Kür, sondern Voraussetzung. Das war ein harter Weg, aber genau das richtige Signal in einem Markt, der aktuell noch sehr unkontrolliert ist.Warum ist GEO gerade jetzt wichtig?Maurice Marinelli: Kaufentscheidungen beginnen heute mit einer Frage an ChatGPT, Claude oder Gemini. Wer dort nicht genannt wird, existiert für viele Kunden nicht. Mit Finseo sehen Marken, wo sie stehen, und können gezielt daran arbeiten. Das ist uns das Wichtigste: Finseo zeigt nicht nur hübsche Schaubilder, sondern sagt konkret, was der nächste Schritt zu mehr KI-Sichtbarkeit ist.Welche Rolle spielen Agenturen?Maurice Marinelli: Finseo ist aus der Praxis entstanden: Wir haben GEO zuerst in unserer Agentur findling für Kunden umgesetzt und dann das Tool gebaut, das uns gefehlt hat. Agenturen sind für Finseo deshalb der wichtigste Multiplikator. Mit Finseo machen sie aus GEO einen eigenen Business Case. Wir legen sehr viel Wert auf Beratung. Die übernehmen bei uns Leute aus der Praxis, die eigene Agenturen geführt und erfolgreich verkauft haben, bevor sie zu Finseo kamen.Was kommt als Nächstes?David Mühlenweg: Finseo baut die Empfehlungen weiter aus, damit Teams weniger analysieren und mehr umsetzen. Unser Hauptanliegen sind Ergebnisse. Der Hype um GEO ist zwar immer noch da, aber Kunden fragen zunehmend, was ihr Investment gebracht hat. Wir waren die Ersten am Markt, die Attribution eingeführt haben, weil das Teil unserer DNA ist. Das kommt uns jetzt zugute, und viele Teams wechseln von anderen Anbietern zu uns.Über David MühlenwegDavid Mühlenweg ist Gründer und Geschäftsführer der Finseo GmbH und verantwortet Produkt und Technologie. Der Ingenieur hat eine Ausbildung zum Mechatroniker bei Siemens gemacht, Mechatronik (B.Eng.) studiert und einen Master in Embedded Systems Engineering an der Universität Freiburg abgeschlossen. Im Juli 2025 gründete er Finseo.Über Maurice MarinelliMaurice Marinelli ist Mitgründer und CMO von Finseo und Geschäftsführer der SEO- und GEO-Agentur findling. Er arbeitet seit 2017 im SEO, gründete 2020 die Agentur webstube und führt sie seit 2024 als findling mit einem zwanzigköpfigen Team. Marinelli spricht regelmäßig auf großen Bühnen wie OMR, This is Marketing und SEOkomm über GEO und erfolgreiche Praxisbeispiele aus dem Agentur- und Softwarealltag.Über FinseoFinseo ist eine Plattform für Generative Engine Optimization (GEO). Mit Finseo messen und verbessern Unternehmen und Agenturen, wie sichtbar ihre Marke in KI-Antworten von ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude und Google AI Overviews ist. Die Finseo GmbH wurde 2025 von David Mühlenweg (CEO) und Maurice Marinelli (CMO) gegründet, hat ihre Geschäftsanschrift in Gaildorf (Baden-Württemberg) und ist ohne Investoren finanziert. Mehr als 500 Teams aus Marken und Agenturen in über 40 Ländern nutzen Finseo, darunter Würth, Kellogg's, Lidl und Panasonic. Die Daten werden standardmäßig in Frankfurt gehostet. Finseo ist nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert. Mehr unter finseo.ai.Pressekontakt:Maurice MarinelliFinseo GmbHmaurice.marinelli@finseo.aiOriginal-Content von: Finseo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/184005/6398482