Die Kursentwicklung der Xpeng-Aktie kann man nicht anders als gruselig beschreiben. Seit einem Jahr befindet sich der Kurs des chinesischen Auto- und Technologiekonzerns im freien Fall. In den letzten zwölf Monaten haben sich fast -60% des Börsenwerts in Luft aufgelöst. Bringt jetzt ausgerechnet Europa die Wende für die Chinesen und ist die Xpeng-Aktie ein Schnäppchen? Startschuss in Europa Es ist inzwischen keine mitteilungswürdige Neuigkeit mehr: ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.