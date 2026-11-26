Die Kursentwicklung der Xpeng-Aktie kann man nicht anders als gruselig beschreiben. Seit einem Jahr befindet sich der Kurs des chinesischen Auto- und Technologiekonzerns im freien Fall. In den letzten zwölf Monaten haben sich fast -60% des Börsenwerts in Luft aufgelöst. Bringt jetzt ausgerechnet Europa die Wende für die Chinesen und ist die Xpeng-Aktie ein Schnäppchen? Startschuss in Europa Es ist inzwischen keine mitteilungswürdige Neuigkeit mehr: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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