Es war alles andere als ein guter Börsenstart. In den ersten Tagen nach dem IPO befand sich die Anthropic-Aktie fast kontinuierlich auf Talfahrt. Gestern Vormittag fiel der Kurs sogar kurzeitig auf 74 US$ und damit deutlich unter den Ausgabepreis von 83 US$. Doch im Laufe des Tage kletterte er wieder auf sein "Ursprungsniveau". Können Anleger jetzt endlich mit einem Ende des Abverkaufs der Anthropic-Aktie rechnen? Das Wachstum lässt nach Für eine ...

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