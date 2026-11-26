Die Hannover Rück-Aktie zeigt sich seit Monaten in bärenstarker Verfassung. Erst Anfang November kletterte sie auf einen neuen Höchststand bei 300 €. Können diese Neuigkeiten den DAX-Titel erneut auf ein neues Allzeithoch hieven? Eine optimistische Prognose Die Hannover Rück lieferte auf ihrem gestrigen Investorentag die wichtigen Neuigkeiten des Monats: Der Vorstand stellte sowohl den Gewinnausblick für 2027 als auch den neuen Strategiezyklus bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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