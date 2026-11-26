ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 510 Euro auf "Buy" belassen. Da LVMH über einige der besten Marken, Talente und Standorte im Luxussegment verfüge und bereits erhebliche Investitionen in das Portfolio getätigt habe, dürfte die Erholung voranschreiten, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Sie rechnet mit einem organischen Umsatzplus von 2 Prozent./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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ISIN: FR0000121014





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