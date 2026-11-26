HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Aixtron anlässlich des Deutschen Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Optoelektronik für KI-Rechenzentren sei der Wachstumsmotor des Halbleiterindustrie-Zulieferers und mache 70 Prozent des Auftragseingangs aus, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management erwarte ab 2027 eine Bruttomarge von mehr als 45 Prozent. Ein Engpass bestehe bei der Produktionskapazität./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 09:29 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0WMPJ6





© 2026 dpa-AFX-Analyser