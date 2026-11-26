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Nebius ist einer der Lieblinge und gleichzeitig auch das Sorgenkind der KI-Szene zugleich. Der Umsatz explodiert um 571 Prozent. Trotzdem hat die Aktie seit dem Rekordhoch im Juni mehr als 70 Prozent verloren. Der Grund sind Milliardeninvestitionen, verspätete Rechenzentren und eine Branche, die plötzlich (unangenehme) Fragen stellt. Am Montag kam dann der Kurssprung im Hoch um 20 Prozent, aber haben wir damit schon den Boden gesehen? Der Chart sagt: eher nicht. Der RSI macht aber Mut und ein wenig Hoffnung und es gibt eine Marke, die jetzt über vieles entscheiden könnte.

Rasantes Wachstum, riesiger Kapitalhunger

Die Zahlen klingen fast unwirklich. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 571 Prozent auf 980,8 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA lag bei 465,8 Millionen. Unter dem Strich blieb aber ein Verlust von 37,5 Millionen. Wachstum ja, Gewinn jedoch noch nicht. Dazu kommt Ärger bei den Kapazitäten. Mietrechenzentren von Drittanbietern kommen später, ein Teil der Erlöse rutscht ins erste Halbjahr 2027. Richtig teuer wird der Ausbau. Für 2026 plant Nebius rund 27 Milliarden US-Dollar Investitionen, für 2027 sogar 40 bis 45 Milliarden. Das Umsatzziel liegt bei 12 bis 13 Milliarden. Das ist ein gewaltiger Vorschuss auf die Zukunft und dann kam noch der Wirbel bei Nvidia dazu. Konzernchef Jensen Huang trat zurück und kehrte später zurück. Investor Steve Eisman warnte deshalb auch schon vor den schuldenfinanzierten Neoclouds.

Charttechnik

Der Chart sieht düster aus. Die Aktie steckt in einem glasklaren Abwärtstrend. Mit rund 74 Euro liegt sie unter dem SMA 50 und unter dem SMA 200, beide Durchschnitte verlaufen also über dem Kurs. Seit Ende Oktober hat das Papier nochmals mehr als die Hälfte seines Wertes verloren. Der Rekord von knapp über 260 Euro im Juni wirkt weit weg. Der Sprung vom Montag ändert am Trend erst mal wenig. Etwas Hoffnung macht der RSI. Er steht bei 32 und damit nahe am überverkauften Bereich. Ein Rebound könnte somit bald kommen, aber vorher kann es noch einmal nach unten gehen. Dann rückt das alte Tief bei 60,50 Euro in den Blick. Möglich ist auch ein kurzer Ausreißer darunter, gefolgt von einer schnellen Erholung. Dann wären 80 Euro ein realistisches Ziel für einen Rebound. Sicher ist das aber natürlich nicht.

Was tun?

Die Lage ist nicht einfach, wie so oft bei Aktien. Operativ läuft das Geschäft stark, Großverträge etwa mit Microsoft und Meta stützen die Auslastung. Analysten bleiben meist positiv. Citi und BofA senkten ihre Ziele auf 215 und 265 US-Dollar, blieben aber bei Kaufen. Davidson halbierte auf 125 US-Dollar bei neutraler Einstufung. Auf der anderen Seite stehen hohe Kosten, Verzögerungen und ein nervöser Markt. Unterm Strich passt ein verhaltenes, leicht positives Votum, zumindest angesichts des aktuellen Kurses in Bezug auf die Analystenkursziele und den niedrigen RSI mit Reboundpotenzial. Kurzfristig dominiert der Abwärtstrend aber weiterhin. Neue Käufer warten eventuell besser, bis sich der Kurs stabilisiert, selbst auf die Gefahr hin, dass sie dabei ein paar Prozente liegenlassen. Wer schon dabei ist, behält den RSI und die Marke bei 60,50 Euro im Blick. Mittelfristig zählt, ob die Rechenzentren pünktlich ans Netz gehen und die Finanzierung steht.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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