OBERSCHÖNA (dpa-AFX) - Für den geplanten Batteriegroßspeicher bei Freiberg hat die Landesdirektion Sachsen grünes Licht gegeben. Damit liegt für das Projekt nun Baurecht vor, wie die Landesdirektion mitteilte.

Speicher könnte Großstadt einen Tag lang versorgen



Die dänische Firma CI V Gigastar ProjectCo GmbH plant in Wegefarth, einem Ortsteil von Oberschöna im Landkreis Mittelsachsen, einen Batteriespeicher mit einer maximalen Leistung von 700 Megawatt (MW) und eine Speicherkapazität von rund 2.800 Megawattstunden erhalten. Rein rechnerisch lässt sich damit der durchschnittliche Tagesbedarf einer Großstadt mit etwa 250.000 bis 300.000 Haushalten decken.

"Das ist in dieser Dimension bisher einmalig in Sachsen", sagte Béla Bélafi, Präsident der Landesdirektion Sachsen. Als Planfeststellungsbehörde habe man damit Neuland betreten.

Speicher stabilisiert Stromnetz



Ziel der Mega-Batterie ist es, Strom zu speichern, wenn viel davon vorhanden ist, und wieder ins Netz einzuspeisen, wenn er gebraucht wird. "Die neue Generation an Batteriespeichern hilft uns in Zukunft bei der Energiewende und bei der Stabilität des Stromnetzes", erläuterte Bélafi. Auch stabilere Strompreise sollen so erreicht werden.

Über ein neues Umspannwerk und eine Erdkabelanbindung soll der Megaspeicher an das bestehende Umspannwerk Freiberg Nord in Wegefarth angeschlossen werden. Auf einer Fläche von rund 11 Hektar sollen in zwei Baustufen zwei Blöcke mit 500 MW und 200 MW errichtet werden.

Im Verfahren gab es laut Landesdirektion rund 100 Einwendungen, davon 66 von Privatpersonen und zwei von Naturschutzverbänden. Über diese wurde im Planfeststellungsverfahren entschieden. Ab Montag wird der Beschluss öffentlich bekanntgegeben und ist zwei Wochen lang online einsehbar. Sofern niemand rechtlich gegen den Planfeststellungsbeschluss vorgeht, kann das Projekt umgesetzt werden./jbl/DP/stw