Mitteilung der The Platform Group SE & Co. KGaA: The Platform Group erhöht Anteil bei BeteiligungenThe Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, baut den Anteil bei zwei bestehenden Beteiligungsunternehmen aus. Ausweitung der Anteilsverhältnisse bei Tochtergesellschaften Bei der Gesellschaft ApoNow GmbH, einer führenden Online-Plattform für B2B-Onlinelösungen im Pharmabereich, ...

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