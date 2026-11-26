Anleihegläubiger-Versammlung für 14.12.2026 einberufen Laut Insolvenzbekanntmachungen wurden am 02. November 2026 für die Bayern Wohnen Entreß GmbH und zahlreiche ihrer Projektgesellschaften Insolvenzverfahren eröffnet. Die Bayern Wohnen Entreß GmbH hatte Ende 2025 eine Unternehmensanleihe mit Zielvolumen von bis 25 Mio. Euro aufgelegt. Über das tatsächliche Platzierungsergebnis der Anleihe gibt es keine öffentlichen Angaben. Nun wurde von der Insolvenzverwaltung der Termin für eine Anleihegläubigerversammlung bekanntgegeben. - Veröffentlichung einer Insolvenzbekanntmachung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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