Die Zahl der Autodiebstähle in Deutschland ist im vergangenen Jahr zurückgegangen, wie aus dem Kfz-Diebstahlreport 2025 des GDV hervorgeht. Welche Marken und Modelle bei Langfingern besonders beliebt sind und wo sich die Hochburgen der Autodiebe befinden, zeigt der Blick in die Statistik. Autodiebe haben im Jahr 2025 deutschlandweit 12.211 kaskoversicherte Autos entwendet. Das sind laut aktueller Kfz-Diebstahlstatistik des GDV fast 14% weniger als im Vorjahr. "Bundesweit wurde etwa ein Auto von ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.