Die Zahl der Autodiebstähle in Deutschland ist im vergangenen Jahr zurückgegangen, wie aus dem Kfz-Diebstahlreport 2025 des GDV hervorgeht. Welche Marken und Modelle bei Langfingern besonders beliebt sind und wo sich die Hochburgen der Autodiebe befinden, zeigt der Blick in die Statistik. Autodiebe haben im Jahr 2025 deutschlandweit 12.211 kaskoversicherte Autos entwendet. Das sind laut aktueller Kfz-Diebstahlstatistik des GDV fast 14% weniger als im Vorjahr. "Bundesweit wurde etwa ein Auto von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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